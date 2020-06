Nicusor Dan sustine ca Gabriela Firea minte cand afirma ca bugetul Capitalei este de doar 600 de milioane de euro. Care ar fi cifrele reale

Ziare.

Nicusor Dan precizeaza ca cifrele sunt multe mai mari si dezvaluie ca edilul s-ar fi angajat, prin bugetul votat de Consiliul General, sa aiba, in 2020, venituri de 1,519 miliarde euro."In realitate, conform executiei bugetare, bugetul Primariei Capitalei a fost:- 827 milioane euro in 2016;- 844 milioane euro in 2017;- 900 milioane euro in 2018;- 854 milioane euro in 2019.Primarul PSD , Firea, mai trebuie sa explice bucurestenilor de ce, daca ea stie ca bugetul este de 600 milioane de euro, s-a angajat prin bugetul votat de Consiliul General ca va avea venituri de:- 1,227 miliarde euro in 2018;- 1,431 miliarde euro in 2019;- 1,519 miliarde euro in 2020."Nicusor Dan face acuzatii dure la adresa primarului Capitalei."Nu trece zi fara ca tandemul toxic Firea-PSD sa nu ne ofere o mostra de ceea ce stie sa faca cel mai bine: minciuna, abuz, incompetenta, coruptie. Sunt optimist ca bucurestenii vor sti sa vada diferenta dintre adevar si minciuna," declara Nicusor Dan.