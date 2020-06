Nicusor Dan sustine ca poluarea din Bucuresti poate fi redusa la jumatate intr-un mandat de 4 ani

Ziare.

Nicusor Dan a afirmat, marti seara, la Digi24, ca in fiecare an in bugetul Primariei Capitalei se aloca 7 milioane de lei pentru o retea proprie de monitorizare a poluarii, independenta fata de cea a Ministerului Mediului, retea care ar trebui sa asigure monitorizarea calitatii aerului in Bucuresti si Ilfov."In momentul in care ai acea retea, poti sa te duci catre sursa de poluare si o identifici foarte simplu", a precizat Dan.El a sustinut, de asemenea, ca in perioada 2013-2014 municipalitatea a cumparat un laborator mobil, despre care are informatii ca nu ar fi folosit pentru monitorizarea poluantilor."Acesta nu a fost folosit niciodata... din cate stiu eu. Stiu ca se plateste (...) o suta de mii de lei intretinere in fiecare an pentru acest laborator, nu stiu sa fi fost folosit", a mai afirmat candidatul sustinut de PNL si USR pentru Primaria Bucuresti."Noi stim intuitiv care sunt sursele de poluare, dar nu avem nici in momentul acesta procentul de poluare care vine din trafic, care vine din gropile de gunoi, procentul de poluare care vine din santiere", a adaugat el.Nicusor Dan a mai spus ca masuri pentru diminuarea poluarii exista."Trebuie stopate gropile de gunoi legale care sunt peste tot in jurul Bucurestiului. Trebuie sa controlam santierele de constructii pe care nu le controleaza nimeni. (...) Evident ca (problema poluarii - n.red.) poate sa fie rezolvata si intr-un mandat de patru ani, ea poate sa fie, cumva, redusa la jumatate", a mai afirmat Nicusor Dan.El a atras atentia asupra faptului ca in Bucuresti continua sa se reduca suprafata acoperita de spatii verzi si a spus ca este nevoie de un registru al acestor spatii, dar si de alte masuri."Noi continuam sa pierdem spatii verzi. In planurile de sistematizare ceausiste (..) au fost prevazute spatii verzi intre blocuri. In 1990, am aruncat si planurile de sistematizare, am facut un Plan Urbanistic General in anul 2000, dar nu am pus punctual fiecare spatiu verde. Ideal era sa facem in anul 1990 asta, sa stabilizam o data pentru totdeauna spatiile verzi.Trebuie sa inventariem tot ce inseamna spatiu verde in Bucuresti, acestea sa fie trecute intr-un registru si acestea sa nu mai dispara. Trebuie sa nu mai toaletam, pentru ca toata lumea spune ca oamenii astia cu drujbe distrug copaci, trebuie sa angajam specialisti care stiu ce inseamna sa ingrijesti un copac", a mai declarat deputatul USR.