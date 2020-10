Nicusor Dan va fi investit, la ora 12.00, in functia de primar al Capitalei, la 32 de zile de la alegerile locale

Cine este Nicusor Dan

Nicusor Dan este investit in aceasta functie dupa 32 de zile de la alegerile locale, care au avut loc pe 27 septembrie, si un adevarat razboi in instanta cu 52 de fosti sau actuali conslieri PSD care au contestat alegerea acestuia.Prima intalnire pe care si-a programat-o Nicusor Dan in noua functie vizeaza urgentele juridice, cum ar fi prescriptii sau obligatii legale sau contractuale.La intalnire vor participa Secretarul general al Bucurestiului, administratorul public, directorii institutiilor implicate si directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridice.Tot in decursul zilei de joi, 29 octombrie, Nicusor Dan si-a mai programat o intalnire axata pe situatia financiara a primariei si a institutiilor subordonate si una in care se va dezbate criza sanitara.Nicusor Daniel Dan (50 de ani) s-a nascut in Fagaras, urmand cursurile unui liceu din orasul natal, "Radu Negru". A facut o pasiunea pentru matematica, iar mai tarziu a ajuns sa faca performanta in domeniu. A obtinut doua medalii de aur la Olimpiada Internationala de Matematica, in 1987 si in 1989.A absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti. A decis sa plece in Franta pentru a-si continua studiile, in 1992, urmand ca sase ani mai tarziu sa obtina titlul de doctor in matematica la Universitatea Paris XIII.S-a intors pe un post de cercetator la Institutul de Matematica al Academiei Romane. In tara a incercat sa aplice ce a vazut in occident, astfel ca a fondat, alaturi de alti trei cercetatori, Scoala Normala Superioara, dupa modelul francez, o universitate specializata in matematica, informatica si biochimie.