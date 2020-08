Orban, la depunerea candidaturii lui Nicusor Dan: "M-am saturat de PSD la butoanele Bucurestiului"

Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea candidaturii lui Nicusor Dan pentru functia de primar general al Capitalei. Nicusor Dan este sustinut in cursa pentru Primaria Generala de catre PNL si Alianta USR PLUS."Personal, m-am saturat de PSD la butoanele Bucurestiului. PSD a adus minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit si fata de bucurestean. De 12 ani, Bucurestiul este facut praf, zi de zi, saptamana de saptamana, luna de luna, de niste oameni care nu au nicio legatura. Toti cei care s-au saturat de PSD, toti cei care percep faptul ca cei care au condus Bucurestiul au dus Bucurestiul spre nicaieri, toti care vor sa scape de PSD au cu cine sa voteze: Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, si cei sase candidati la primariile de sector, pe care ii sustinem de comun acord - USR PLUS si PNL. De asemenea, echipele de candidati la Consiliul General si la consiliile locale de sector si foarte multi specialisti, profesionisti, foarte multi oameni de calitate care contribuie la identificarea si la punerea in practica a solutiilor pentru Bucuresti", a declarat Ludovic Orban.El a adaugat ca Bucurestiul are nevoie de un guvern care sa fie cu fata la problemele bucurestenilor si care sa fie un partener real cu adminstratia Capitalei."Cu o singura conditie - ca administratia sa fie condusa de oameni care sa aiba proiecte corecte, sa vrea sa faca ceva, de oameni care sa puna pe masa toate acele programe de care are nevoie Bucurestiul, pachetele de solutii care au nevoie de sprijinul Guvernului. Declar limpede si clar: va avea intreg sprijinul Guvernului pentru toate proiectele care sunt vitale pentru Bucuresti", a conchis Orban.