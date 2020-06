Orban reafirma ca Nicusor Dan e candidatul PNL la Capitala: Noi nu ne schimbam asa

Ziare.

Intrebat daca Nicusor Dan ramane candidatul PNL la Primaria Capitalei, Orban a spus: "Cu siguranta! Dar nu e numai candidatul nostru. Nicusor Dan a fost desemnat, de organizatia municipala USR, candidat la Primaria Capitalei. Nicusor Dan e candidatul sprijinit de PNL, de USR-PLUS si posibil sa obtina si sprijinul PMP, adica avem tot blocul de dreapta care sa ii sustina candidatura.Noi nu ne schimbam asa... Daca ne aducem aminte de 2016, am avut vreo patru candidati. Nu mai e cazul acum. Am luat decizia, iar eu cred ca o colaborare serioasa a acestor forte politice in batalia pentru Bucuresti, in sustinerea lui Nicusor Dan care este un om care cunoaste problemele Primariei (....), nu este un om necunoscut pe care il scoti ca iepurele din joben, va aduce o schimbare in bine a Bucurestiului", a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, luni seara, la Digi24.El a subliniat ca unele site-uri de stiri "inventeaza" informatii, infirmand varianta potrivit careia europarlamentarul Rares Bogdan ar fi criticat, in intalnirile de partid, lipsa prezentei publice a candidatului PNL la Primaria Capitalei."Nu credeti informatiile care sunt date pe surse. De multe ori poate nici nu sunt date. (...) Uneori sunt anumite site-uri de stiri care pur si simplu inventeaza. (...) Nicusor Dan este candidatul pe care il sprijinim la Primaria Capitalei si este candidatul pe care il sprijinim alaturi de USR-PLUS si, sper eu, ca PMP sa vina la sustinere", a adaugat Orban.