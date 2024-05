Politico, despre Nicusor Dan: Little Nick, tocilarul care se ia la tranta cu sistemul romanesc

Candidatul Uniunii Salvati Bucurestiul la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a atras atentia presei externe cu candidatura sa, fiind considerat un "tocilar" care se ia la tranta cu sistemul din Romania - un matematician care s-a dedicat salvarii Bucurestiului de dezvoltatori si de politicieni.

Cand a candidat prima oara la aceasta functie, acum 4 ani, Nicusor Dan se astepta sa fie ridiculizat - un candidat independent care stia ca nu are nicio sansa, insa care a vrut astfel sa atraga atentia asupra unor probleme locale precum cladirile construite in parcuri publice sau cladirile istorice care erau demolate pentru a face loc altora noi si moderne, scrie intr-o ampla prezentare Politico.

Patru ani mai tarziu, este principalul contracandidat al Gabrielei Firea la alegerile pentru Primaria Capitalei, potrivit celor doua sondaje date publicitatii in aceste zile - unul IRES si unul realizat de Nicusor Dan.

Intr-o tara unde principalele partide au o reputatie de temut privind coruptia, potrivit unui alt articol Politico, ceea ce a inceput ca o campanie impotriva dezvoltatorilor a atins apoi aceeasi furie publica impotriva politicienilor, care anul trecut l-a facut pe premierul Victor Ponta sa demisioneze.

Ads

"Este un miracol ca suntem aici fara alte resurse", a spus Nicusor Dan, la cateva ore dupa nasterea fetitei sale. Foarte putini au stiut ca iubita sa urma sa nasca in aceasta perioada, potrivit sursei citate, care noteaza ca Nicusor Dan nu a facut referire la acest lucru in timpul campaniei, nici macar cand rivala Gabriela Firea s-a laudat cu copiii sai si a promis ca va sustine valorile familiale.

Politico incearca sa le explice cititorilor sai si diminitivul numelui candidatului bucurestean: "prenumele sau se traduce ca Little Nick (micul Nic, n.red.) ". Jurnalistii americani noteaza ca Nicusor Dan are ca scop salvarea Bucurestiului de politicieni precum ultimul primar, Sorin Oprescu, si alti primari de sector cu probleme penale, iar mesajul pare sa rezoneze cu multi alegatori.

Sursa citata face referire si la datile in care Nicusor Dan a adus in fata instantei, prin ONG-ul Asociatia Salvati Bucurestiul, mai multe institutii, pentru autorizatii de constructie pe spatii verzi sau pentru ordine de demolare a unor cladiri vechi, printre altele.

Ads

"In cinci sute de dimineti m-am trezit si am mers la tribunal", povesteste candidatul USB, care nu are pregatire juridica, ceea ce a dus la pierderea primelor doua cazuri, din cauza unor chestiuni procedurale. Apoi, a castigat cateva cazuri: "La inceput, oamenii radeau de mine, acum sunt destul de bun", spune Nicusor Dan, zambind.

Acesta a denuntat "coruptia profunda" a partidelor traditionale si a facut publica o lista a sponsorilor campaniei sale. Apoi, le-a cerut contracandidatilor sa faca publice sursele de finantare ale campaniei lor, insa niciunul nu a raspuns.