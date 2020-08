Proiectele lui Nicusor Dan pentru primarie: metroul de suprafata, parcari la intrarea in oras, linii interconectate de tramvai

"Am un program care are sute de pagini. (...) Unul este proiectul metroului de suprafata. In momentul de fata avem o centura CFR a Capitalei care functioneaza. Este vorba de sase linii care iti permit, de oriunde esti pe centura, sa ajungi in niste puncte importante care sunt AFI Cotroceni, Gara de Nord, Gara Obor, Pipera, Otopeni, Rahova. Deci, de exemplu, daca locuiesti in Chiajna, ai o conexiune directa cu Gara de Nord, ai o conexiune directa cu Pipera, cu Gara Obor, cu AFI Cotroceni, le fel, daca esti undeva in zona Ferentari-Giurgiului", a spus Nicusor Dan, la Realitatea Plus.El a precizat ca acesta este un proiect care poate fi facut cu fonduri europene, in colaborare cu Ministerul Transporturilor unde exista deja o echipa de lucru si este foarte important sa existe o colaborare intre conducerea Primaria Capitalei si viitoarea guvernare."Al doilea proiect este cel marilor parcari la intrarea in oras - 15 parcari conectate cu transportul public, pentru ca degeaba ai parcari la intrarea in Straulesti, iar tu trebuie sa stai un sfert de ora la metrou , care nu e conectat, trebuie sa te dai jos sa schimbi, fie trebuie sa stai o jumatate de ora la troleibuz", a afirmat Nicusor Dan.In ceea ce priveste tramvaiele, el a vorbit despre un proiect de extindere a retelei de tramvai, in special in Piata Unirii."Pentru tramvaie am un proiect facut de specialisti, de extindere a retelei de tramvai, si cea mai importanta extindere este in zona Unirii, unde sunt trei statii de tramvai - una la Mitropolie, una la Sfantu Gheorghe si una in spatele Magazinului Unirea - din pacate nimeni nu merge 1,5 kilometri pe jos, ca sa se urce in alt tramvai. Este foarte ieftin sa conectezi, prin Piata Unirii, linia care e deja dedicata transportului public, sa faci niste diagonale, de exemplu sa unesti tramvaiul 21 cu 32 si sa ai niste tramvaie care strabat Centrul", a mai spus candidatul pentru Primarie.Nicusor Dan a sustinut ca primarul general Gabriela Firea nu a imbunatatit deloc situatia traficului in Bucuresti, nu a efectuat nicio lucrare de infrastructura, nicio mare parcare la intrarea in oras si nicio reabilitare de sina de tramvai.