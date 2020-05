Tribunalul Bucuresti a suspendat avizul prin care se dadea liber la construit in parcul Herastrau si padurea Baneasa

Ziare.

com

Tribunalul Bucuresti a suspendat, marti, avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, prin care deveneau construibile parti din Parcul Herastrau, din Padurea Baneasa si alte spatii verzi din Sectorul 1.Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS pentru Primaria Capitalei, afirma ca, astfel, primarul general Gabriela Firea si primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, "nu mai pot inainta cu PUZ-ul care ar fi desfigurat Sectorul 1"."Tribunalul Bucuresti a suspendat astazi avizul de mediu pentru PUZ sector 1, prin care deveneau construibile parti din Parcul Herastrau, din Padurea Baneasa si alte spatii verzi din sectorul 1. Actiunea a fost initiata de 5 ong-uri: Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia Eco-Civica, Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi, Asociatia Cartierul Rezidential Drumul Stegarului - Odai si Asociatia Protectia Lacului Baneasa", a scris, marti, pe Facebook, Nicusor Dan.Potrivit acestuia, "fara avizul de mediu, Gabriela Firea si Daniel Tudorache nu mai pot inainta cu PUZ-ul care ar fi desfigurat Sectorul 1"."Este procesul cu nr. 169 castigat de Asociatia Salvati Bucurestiul pe litigii de mediu, constructii si protejarea patrimoniului", a mai scris Nicusor Dan.Asociatia Salvati Bucurestiul a precizat ca "judecata s-a desfasurat in mod fulger"."Astazi a avut loc primul termen de judecata, s-au judecat interventia noastra principala, exceptiile si fondul, respectiv tot astazi am primit si pronuntarea.Dintre motivele invocate, mentionam: incalcarea legii mediului 195/2005 intrucat numeroase spatii verzi au fost incadrate ca zone construibile; incalcarea legii apelor 107/1996 intrucat zonele de protectie a malurilor lacurilor au devenit si ele construibile; nefundamentarea corecta a avizului de mediu, intrucat plansele PUZ-ului nu prevedeau clar si concludent ce modificari face acest PUZ, deci nu putea fi evaluat corect nici impactul sau de mediu", a transmis Asociatia.Decizia nu este definitiva, dar este executorie.