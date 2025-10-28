Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:11
185 citiri
Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"
Nicușor Dan și Cătălin Drulă Foto: Facebook/Cătălin Drulă

Președintele Nicușor Dan a evitat marți, 28 octombrie, să își exprime deschis preferința pentru un candidat la Primăria Capitalei, deși a fost întrebat direct despre sprijinul pentru Cătălin Drulă, candidatul USR.

Într-un interviu pentru Cotidianul, șeful statului a spus:

„Bineînțeles, ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe, numai că, având poziția de președinte, prefer să nu le spun.”

Întrebat despre celebra fotografie făcută alături de Cătălin Drulă, Nicușor Dan a explicat:

„Domnul Drulă m-a vizitat, mi-a arătat niște proiecte de transport public în care și eu cred și am făcut o poză”.

Pe de altă parte, președintele a precizat că nu s-a întâlnit cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu, dar l-a văzut pe Daniel Băluță.

„Pe domnul Băluță l-am văzut chiar aici, în delegația PSD-ului, la una dintre consultări, el fiind, dacă nu mă înșel, prim-vicepreședinte al PSD”, a spus președintele.

Referitor la modul în care ar putea fi interpretată o eventuală victorie a lui Daniel Băluță de către electoratul de dreapta, președintele a declarat:

„E adevărat că eu sunt un om de dreapta. E adevărat că am fost votat de oameni de dreapta și de multe ori împotriva PSD-ului. Deci astea sunt niște fapte pe care nu pot să le neg. Mai departe, în momentul de față sunt președinte. În momentul ăsta suntem obligați să funcționăm într-o coaliție în care sunt și PSD, și PNL, și USR, și UDMR. Și eu o să mă comport ca atare. Ăsta este răspunsul.”

În privința competiției electorale din București, Nicușor Dan a admis că dreapta riscă, din nou, să-și împartă voturile:

„Așa este, da. Acum însă nu mai avem doar dreapta tradițională și stânga tradițională. Avem și un partid sau un curent populist.”

Totuși, președintele a refuzat să facă predicții privind negocieri între PNL și USR:

„Așa cum văd eu lucrurile, din informațiile pe care le am în momentul ăsta, candidații pe care partidele îi vor stabili zilele astea vor merge până la final.”

Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, 27 octombrie, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că au un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la...
Candidatul la Primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”
Candidatul la Primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV alegerile și candidații partidelor pentru primăria Capitalei. CTP l-a ironizat pe candidatul USR, Cătălin Drulă, despre care...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #nicusor dan presedinte romania, #candidat Primaria Capitalei, #catalin drula usr , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
  2. Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
  3. Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"
  4. Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
  5. Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
  6. Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"
  7. „Marea reformă” la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
  8. Marcel Ciolacu, validat oficial de PSD pentru șefia Consiliului Județean Buzău: ”Astăzi cred că trebuie să mă întorc acasă”
  9. România are un termen scurt să cheltuie 10 miliarde de euro din PNRR. Premierul Bolojan spune că fondurile vor fi redirecționate astfel încât să nu fie pierdute
  10. Nicușor Dan declară că e pregătit să-l numească pe Sorin Grindeanu premier. "Nu văd de ce nu aș face această nominalizare"