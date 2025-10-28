Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"

Președintele Nicușor Dan a evitat marți, 28 octombrie, să își exprime deschis preferința pentru un candidat la Primăria Capitalei, deși a fost întrebat direct despre sprijinul pentru Cătălin Drulă, candidatul USR.

Într-un interviu pentru Cotidianul, șeful statului a spus:

„Bineînțeles, ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe, numai că, având poziția de președinte, prefer să nu le spun.”

Întrebat despre celebra fotografie făcută alături de Cătălin Drulă, Nicușor Dan a explicat:

„Domnul Drulă m-a vizitat, mi-a arătat niște proiecte de transport public în care și eu cred și am făcut o poză”.

Pe de altă parte, președintele a precizat că nu s-a întâlnit cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu, dar l-a văzut pe Daniel Băluță.

„Pe domnul Băluță l-am văzut chiar aici, în delegația PSD-ului, la una dintre consultări, el fiind, dacă nu mă înșel, prim-vicepreședinte al PSD”, a spus președintele.

Referitor la modul în care ar putea fi interpretată o eventuală victorie a lui Daniel Băluță de către electoratul de dreapta, președintele a declarat:

„E adevărat că eu sunt un om de dreapta. E adevărat că am fost votat de oameni de dreapta și de multe ori împotriva PSD-ului. Deci astea sunt niște fapte pe care nu pot să le neg. Mai departe, în momentul de față sunt președinte. În momentul ăsta suntem obligați să funcționăm într-o coaliție în care sunt și PSD, și PNL, și USR, și UDMR. Și eu o să mă comport ca atare. Ăsta este răspunsul.”

În privința competiției electorale din București, Nicușor Dan a admis că dreapta riscă, din nou, să-și împartă voturile:

„Așa este, da. Acum însă nu mai avem doar dreapta tradițională și stânga tradițională. Avem și un partid sau un curent populist.”

Totuși, președintele a refuzat să facă predicții privind negocieri între PNL și USR:

„Așa cum văd eu lucrurile, din informațiile pe care le am în momentul ăsta, candidații pe care partidele îi vor stabili zilele astea vor merge până la final.”

