Viitoarea alianță de guvernare se împiedică deja de candidatul comun: "Îmi este foarte greu să cred că fiind social-democrat aş putea să îl votez pe Nicuşor Dan"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu, a declarat luni, 16 decembrie, că el, ca social-democrat, nu l-ar vota pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale.

Suciu a fost întrebat dacă PSD ar putea să îl susţină pe Nicuşor Dan, care ar intenţiona să îşi anunţe candidatura la alegerile prezidenţiale.

"Dacă mă întrebaţi ca o opţiune personală, mie îmi este foarte greu să cred că fiind social-democrat aş putea să îl votez pe Nicuşor Dan. Dar, este o părere personală. Pe mine nu mă interesează gândurile de carieră politică ale lui Nicuşor Dan", a afirmat Suciu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că partidele pro-europene au ca prioritate construcţia unei majorităţi parlamentare şi a unui Guvern, apoi se vor gândi şi la candidatul la prezidenţiale.

"Eu cred că zilele astea colegii mei din PSD discută despre ordinea priorităţilor - prioritatea numărul unu este construcţia unei majorităţi parlamentare şi a unui Guvern. (...) După această discuţie poate să fie inclusă şi o discuţie despre un candidat comun al tuturor partidelor", a explicat Daniel Suciu.

Întrebat dacă Nicuşor Dan ar putea fi candidatul unic al partidelor pro-europene, Suciu a răspuns: "Eu cred că o discuţie foarte serioasă despre un candidat la prezidenţiale se ia foarte atent şi calculând absolut tot ce s-a întâmplat, inclusiv la alegerile prezidenţiale. Un anunţ intempestiv al unui personaj politic, şi nu are nimic negativ ceea ce am spus, care nu aparţine niciunui grup, niciunui partid de care am menţionat, mi se pare că este o forţare de mână şi să ştiţi că nu noi suntem încurcaţi de această potenţială anunţare a candidaturii, ci i-am văzut mai degrabă îngrijoraţi pe cei de la Uniunea Salvaţi România, pentru că ei, din ce înţeleg, au un candidat şi acum acesta ar fi al doilea pe culoarul lor, dar nu este problema noastră".

