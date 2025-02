Nicușor Dan consideră că ar trebui permise candidaturile lui Georgescu și Șoșoacă la președinție. Ce mesaj are pentru Lasconi

Nicușor Dan a declarat duminică seară, 9 februarie, că nu renunță la candidatura sa la președinție, dar spune că aceasta nu încurcă cu nimic ceilalți candidați. Primarul Capitalei speră să obțină finanțări de două milioane de euro pentru pre-campanie.

Întrebat ce aduce diferit față de alți candidați, Nicușor Dan susține că atuul său este faptul că este candidatul care oferă ceea ce vor românii, respectiv o schimbare, dar cu păstrarea trendului pro-UE și pro-NATO.

”Eu mă adresez celor care doresc o schimbare în România, dar țin la ideea apartenenței la UE și la NATO”, a declarat edilul la Digi24.

Despre anularea alegerilor

Nicușor Dan susține că, după anularea alegerilor din România, scena politică s-a schimbat semnificativ. Edilul spune însă că fenomenul anulării alegerilor nu a fost explicat cu adevărat.

”Am fost la un pas ca alegerile să fie câștigate de un candidat care nu vrea în NATO și în UE. De atunci tot ce se întâmplă în politica din România s-a schimbat (...). Fenomenul anulării alegerilor nu a fost explicat până acum. Avem discuții despre niște oameni plătiți să facă campanie, deși candidatul a negat acest lucru. În opinia mea, acest lucru nu este foarte grav, vorbim de câteva sute de euro. Experții spun însă că această campanie a lui Georgescu este de sute de mii sau milioane de euro. Nu avem încă date unde s-au dus acești bani.

Mai este ceva legat de algoritmul TikTok, algoritmul ar fi fost păcălit, iar reprezentanții rețelei ar fi putut să intervină, dar nu au făcut-o”, spune Nicușor Dan.

Acesta susține că trebuie duse probe legate de cum a fost plătită campania lui Călin Georgescu pentru că astfel ”ar fi foarte convingător pentru români și ar reclădi o minimă încredere în mecanismele democratice”.

Nicușor Dan crede că Șoșoacă și Georgescu ar trebui să poată candida

Primarul Capitalei susține că, deși, conform legii, decizia CCR în cazul candidaturii Dianei Șoșoacă este corectă, aceasta este luată pe baza unor acte normative care nu ar mai avea ce căuta în legislația unei țări democratice.

”Decizia CCR în cazul Șoșoacă, în opinia mea și din cunoștințele mele legale, a fost corectă, dar nepotrivită. Cadrul legislative din România ar trebui să permită candidatura Dianei Șoșoacă. În opinie mea ar trebui permise candidaturile Dianei Șoșoacă și a lui Călin Goergescu. Este de văzut ce va decide CCR în legătură cu declarațiile făcute de Călin Georgescu”, a mai spus primarul.

„Candidatura mea nu încurcă”

Nicușor Dan susține că a făcut o serie de calcule înainte de a-și anunța candidatura și a considerat că aceasta nu va încurca alte candidaturi.

”După ce am făcut calculul personal, am făcut un sondaj cu diferite scenarii, care mi-a consolidat părerea. Acest lucru mi-a arătat că această candidatură a mea nu încurcă cu nimic alte campanii. Am făcut sondajul din decembrie, în care Călin Georgescu era la 40%, eu și Crin Antonescu eram la 18.24%, iar Elena Lasconi la 8%. Procentul mare al lui Georgescu este legat de mulți factori, respectiv faptul că mulți dintre români au aflat de el după turul I și anularea alegerilor care a creat nemulțumire”, mai spune aceasta.

Despre afirmațiile Elenei Lasconi

Nicuşor Dan afirmă că nu comentează declaraţiile Elenei Lasconi cu privire la „mirajul candidatului independent”, el subliniind că nu vrea să intre în dispută cu preşedinta USR.

„Vreau să păstrez o relaţie foarte bună cu USR-ul, aşa cum a fost în toţi anii din urmă. În orice context mă voi întâlni cu doamna Lasconi voi fi foarte corect cu domnia sa”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică seară.

Întrebat dacă Lasconi este îndreptăţită să fie nemulţumită de faptul că şi el candidează, având în vedere că se adresează aceluiaşi electorat, primarul Capitalei a reafirmat că o candidatură a sa „poate să ajute” şi „nu încurcă în niciun fel partea pro-occidentală”, pentru că „în acest moment nu există riscul ca în turul doi să intre doi izolaţionişti”.

Preşedinta USR Elena Lasconi, l-a comparat, vineri, într-o emisiune televizată, pe Nicuşor Dan cu Călin Georgescu, ea vorbind despre „mirajul candidatului independent”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul, şi mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Încă o dată, nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când a decis să candideze la prezidenţiale”, a afirmat Elena Lasconi la Digi 24. Ieşirea publică a lui Lasconi a provocat nemulţumire în rândul unei părţi a membrilor USR.

