Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 22:57
176 citiri
Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"
Nicușor Dan - FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, este de părere că șeful statului, Nicușor Dan, "a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea".

Caramitru exprimă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 29 august 2025. Această critică la adresa lui Nicușor Dan este cu atât mai severă cu cât Caramitru este apropiat de USR (a fost, la un moment dat, și consilier al președintelui USR), iar acest partid a susținut candidatura lui Nicușor Dan la funcția supremă în stat.

"Aud în jur și citesc aici despre dezamăgirea oamenilor care l-au votat pe ND. Criticile sunt așa:

- lipsa de susținere publică a lui Bolo / a reformelor (ba din contră mai degrabă critica indirect)

- nume care se învârt pentru șefia serviciilor care sunt șocante

- lipsa de reacție pe probleme grave de acum: justiția, grevele care vor veni, fracturile din societate

- poziționări mai degrabă publice spre zona auriste (blocarea legii anti legionari, laude față de un ONG legionar)

- nu are în continuare numiți consilieri și oameni cheie- mai degrabă a preluat oamenii lui kwi

- comunicare zero, mai degrabă vacanțe. Fără conferințe de presă deja de prea mult timp

Deci - per total - dacă asta e reacția din zona care l-a votat - a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea", a scris Caramitru pe Facebook.

În opinia lui Andrei Caramitru, "singurele chestii pozitive" pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan sunt declarațiile sale pro Ucraina și pro Republica Moldova.

"Aici e ok și e important", recunoaște Andrei Caramitru.

Caramitru, despre cum Nicușor Dan ar putea face un „trick” marca Iohannis. „Nu m-ar mira să avem un CG light sub acoperire. Doamne ajută să nu am dreptate, dar...!”
Caramitru, despre cum Nicușor Dan ar putea face un „trick” marca Iohannis. „Nu m-ar mira să avem un CG light sub acoperire. Doamne ajută să nu am dreptate, dar...!”
Economistul Andrei Caramitru susține că reacția publică arată că președintele Nicușor Dan și-a ratat complet primele 100 de zile de mandat, după modul în care publicul îl percepe acum...
Andrei Caramitru, despre doi oameni de afaceri români, forțați să plece: "1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 de milioane euro investiții pierdute"
Andrei Caramitru, despre doi oameni de afaceri români, forțați să plece: "1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 de milioane euro investiții pierdute"
Analistul economic Andrei Caramitru relatează cazurile a doi tineri oameni de afaceri români, care au încercat să-și pună în practică proiectele în România, însă nu au reușit și,...
#Nicusor Dan, #Caramitru, #Andrei Caramitru , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"
  2. "Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi". Bolojan, criticat dur de PSD Iași din cauza pachetelor de reformă. "Mai bine ieşim de la guvernare"
  3. Dan Tanasă contraatacă. Acuză o acțiune de kompromat împotriva sa. "Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc"
  4. Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului
  5. Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
  6. Începe "marea comasare" a instituțiilor statului. Care sunt primele două care vor fuziona. Anunțul ministrului Muncii
  7. "Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba privind reformele din Pachetul 2. Promite, însă, amendamente în Parlament
  8. Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică
  9. "Nu vom sta cu mâinile în sân". Polițiștii amenință preventiv cu proteste, de teamă că pensiile lor urmează după cele ale magistraților "Bătaie de joc!"
  10. Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”

Ultimele emisiuni

Acum 10 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”