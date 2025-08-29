Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, este de părere că șeful statului, Nicușor Dan, "a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea".

Caramitru exprimă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 29 august 2025. Această critică la adresa lui Nicușor Dan este cu atât mai severă cu cât Caramitru este apropiat de USR (a fost, la un moment dat, și consilier al președintelui USR), iar acest partid a susținut candidatura lui Nicușor Dan la funcția supremă în stat.

"Aud în jur și citesc aici despre dezamăgirea oamenilor care l-au votat pe ND. Criticile sunt așa:

- lipsa de susținere publică a lui Bolo / a reformelor (ba din contră mai degrabă critica indirect)

- nume care se învârt pentru șefia serviciilor care sunt șocante

- lipsa de reacție pe probleme grave de acum: justiția, grevele care vor veni, fracturile din societate

- poziționări mai degrabă publice spre zona auriste (blocarea legii anti legionari, laude față de un ONG legionar)

- nu are în continuare numiți consilieri și oameni cheie- mai degrabă a preluat oamenii lui kwi

- comunicare zero, mai degrabă vacanțe. Fără conferințe de presă deja de prea mult timp

Deci - per total - dacă asta e reacția din zona care l-a votat - a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea", a scris Caramitru pe Facebook.

În opinia lui Andrei Caramitru, "singurele chestii pozitive" pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan sunt declarațiile sale pro Ucraina și pro Republica Moldova.

"Aici e ok și e important", recunoaște Andrei Caramitru.

