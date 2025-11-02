„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă și-a exprimat deja dorința de a ajunge primar al Capitalei. Fostul lider al USR vrea să continue proiectele începute de către Nicușor Dan. Însă, Ziare.com l-a provocat pe pretendentul la fotoliul de primar să vorbească și despre eșecurile fostului edil local, actual președinte al României.

„Ce a făcut insuficient sau greșit Nicușor Dan, în calitate de primar al Capitalei?”. Cătălin Drulă crede că actualul președinte a avut voință, dar nu a putut face mai multe din cauza guvernelor din ultimii ani, formate din PSD, PNL și UDMR.

„Nicușor Dan a fost limitat de lipsa de fonduri la Primăria Capitalei, o problemă creată intenționat de guvernele PSD”, a declarat Cătălin Drulă, pentru Ziare.com.

În opinia lui Drulă, primarul general trebuie să aibă mai multă putere de decizie, așa cum au hotărât bucureștenii prin referendum. Însă, decizia stă în mâna Parlamentului.

„Tocmai de aceea este esențial să transpunem în lege rezultatul referendumului: Bucureștiul are nevoie de resursele care i se cuvin. Eu vreau să continui proiectele bune începute de Nicușor: modernizarea rețelei de termoficare, reabilitarea liniilor de tramvai, achiziția de tramvaie noi și investițiile în transportul public. Avem nevoie de continuitate, nu de resetări politice din patru în patru ani”, a declarat fostul ministru al Transporturilor.

Potrivit celor mai recente sondaje de opinie, Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt favoriți pentru a deveni primari ai Capitalei. Fostul președinte al USR a anunțat pentru Ziare.com lista cu prioritățile sale - VEZI AICI.

Radu Enache, analist politic: „România, din păcate, nu a evoluat la capitolul democrație, din 1990 până acum”

Radu Enache, analist politic, este de părere că Bucureștiul nu a cunoscut o perioadă fastă, cu Nicușor Dan la butoane.

„Realegerea lui Nicușor Dan în funcția de primar, în 2024, nu spune mare lucru. Electoratul român este obosit și fatalist. România, din păcate, nu a evoluat la capitolul democrație, din 1990 până acum. Dimpotrivă. Părerea mea este că nivelul de conștiință democratică, prin care electoratul își urmărea propriile interese, a scăzut continuu, din 1992 până în prezent. Mai ales în cazul primăriilor există o inerție foarte mare: odată ce ajungi la primărie și ai în vârful pixului bugetul și banii, foarte greu se întâmplă să nu câștigi un al doilea, un al treilea mandat.

Empiric vorbind, primarul are 20% în plus față de challenger, cel are ar dori să-i ocupe locul. Din acest punct de vedere, la București e probabil o situație inedită, pentru că un primar reales, care nu a făcut nimic vizibil în oraș, ar trebui să fie înlocuit cu cineva care să aducă o schimbare”, a declarat analistul, pentru Ziare.com.

Controverse cu privire la activitatea lui Nicușor Dan la Primăria București

Enache exprimă scepticism față de rambursarea datoriilor, dirijată de către Dan, cât și față de inițiativele concrete pe care le-a demarat și desfășurat.

„Nu pot vorbi în deplină cunoștință de cauză, pentru că nu am urmărit exact ce a făcut Nicușor Dan ca inițiative legislative în București, modificări de acte, proiecte pe care să le fi demarat, finanțat și dus la îndeplinire. Dar știm că în primul mandat a plătit foarte mult din datoriile Primăriei, ceea ce la vremea aceea nu era neapărat în acel ritm, ceea ce mi-a adus aminte de obsesia lui Nicolae Ceaușescu de a plăti datoriile țării. Se pune problema nu doar de a le plăti, ci și către cine erau acele datorii. Îmi vine să cred că acele datorii erau mai degrabă către sponsorii politici ai primarului general.

Apoi, nu există niciun fel de proiect care să fie legat de primarul Nicușor Dan. Traian Băsescu a făcut Podul Basarab, linia de tramvai nr. 41, Adrian Videanu a făcut mult dacă vorbim despre infrastructura străzilor din București, Gabriel Firea a făcut acele companii municipale, iar culmea, detractorii Gabrielei Firea spun că au eliminat niște căpușe și niște amânări din sistemul de licitații publice. Se spune că în proiectele de înlocuire a infrastructurii de încălzire centrală, marile țevi care încurcă acum circulația, datează din vremea Gabrielei Firea și ar fi fost preluate de Nicușor Dan la cheie. Nu știm dacă e sau nu adevărat. Dar bucureștenii cam asta văd, că se schimbă niște țevi, în Capitală”, a precizat Enache.

Bucureștiul rămâne un oraș care arată prea puțin a capitală europeană, sugerează Enache, ce nu întrevede soluții „minune”.

„După părerea mea, Nicușor Dan a fost un primar slab. Există și celebrele sale procese. Multe sunt deschise chiar de el, față de Primărie, moștenite de primarul Dan, vizavi de persoana fizică sau juridică Nicușor Dan, care intentase procesele. E o chestiune care ar fi hazlie, dacă nu ar fi de plâns, pentru că totuși consumă energie, bani și din aspectul orașului. Vedem peste tot case care stau să se dărâme, cu statut incert. Nu știm cine e proprietarul, ori proprietarul este cunoscut, dar nu vrea să le renoveze. Oricum, este penibil pentru o capitală europeană. Nu sunt foarte optimist în privința viitorului primar general. Lucrurile par așezate în așa fel încât oricine va fi primar, să nu se întâmple nimic spectaculos”, a concluzionat analistul politic.

