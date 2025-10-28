Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:48
1263 citiri
Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
Nicușor Dan spune că românii și-au dorit catedrala FOTO Hepta

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, 28 octombrie, că, atunci când era primar, Primăria Capitalei a acordat fonduri limitate pentru biserici, iar contribuția la Catedrala Mântuirii Neamului a fost decisă de Consiliul General, nu de el personal.

„Primăria Capitalei a plătit, a dat niște subvenții pentru biserici, cele mai multe monumente istorice, reparații, de ordinul… Nu mi-aduc aminte acum, dar aș zice că de ordinul a 5 milioane de lei pe an, cam ordinul ăsta de mărime, poate 6. Mai puțin în anul 2025, când, în urma unui amendament, Consiliul a votat 20 de milioane pentru Catedrala Mântuirii. Pe mandatul meu, asta a fost interacțiunea cu Catedrala Mântuirii”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul.ro.

Întrebat dacă a fost de acord cu alocarea fondurilor, acesta a explicat:

„S-a propus un amendament de către un consilier și a fost votat de Consiliu.”

Șeful statului a adăugat că, dincolo de disputele politice, Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect dorit de o mare parte a românilor.

„Eu cred că, bineînțeles, cu echilibrul cuvenit, Catedrala Mântuirii este un obiectiv pe care și-l doresc foarte mulți români și foarte mulți bucureșteni. Deci trebuie să existe o formă de participare din bugetul Bucureștiului la asta. Mult timp însă am fost cu bugetul atât de strâmtorați că nu s-a pus problema decât pentru urgențe.”

Întrebat despre sloganul „Vrem spitale, nu catedrale”, folosit de USR în perioada în care era președintele partidului, Nicușor Dan a precizat că el nu a fost niciodată de acord cu acea formulare:

„Eu niciodată, ca persoană, nu am avut această scandare. Nu cred că mai avem nevoie să rememorăm relația mea cu USR-ul din perioada aceea, tocmai pentru că eu am crezut că USR-ul ca partid nou pe scena politică trebuie să aibă un echilibru între partea conservatoare a societății și partea progresistă a societății.”

Cristian Tudor Popescu susține că un anumit politician a câștigat mult prin prezența la slujba de la Catedrala Neamului: "Ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu"
Cristian Tudor Popescu susține că un anumit politician a câștigat mult prin prezența la slujba de la Catedrala Neamului: "Ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu este de părere că, dintre toți politicienii care au fost prezenți, duminică, la slujba de sfințire de la Catedrala Neamului, cel mai mult a avut de...
Momente amuzante cu familia prezidențială la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fiul cel mic al lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Momente amuzante cu familia prezidențială la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fiul cel mic al lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 26 octombrie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, la ceremonia de sfințire a Catedralei...
#Nicusor Dan, #Catedrala Mantuirii Neamului, #spitale , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”
  2. Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
  3. Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență
  4. Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
  5. Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
  6. Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"
  7. Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
  8. Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
  9. Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"
  10. „Marea reformă” la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună