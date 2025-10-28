Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, 28 octombrie, că, atunci când era primar, Primăria Capitalei a acordat fonduri limitate pentru biserici, iar contribuția la Catedrala Mântuirii Neamului a fost decisă de Consiliul General, nu de el personal.

„Primăria Capitalei a plătit, a dat niște subvenții pentru biserici, cele mai multe monumente istorice, reparații, de ordinul… Nu mi-aduc aminte acum, dar aș zice că de ordinul a 5 milioane de lei pe an, cam ordinul ăsta de mărime, poate 6. Mai puțin în anul 2025, când, în urma unui amendament, Consiliul a votat 20 de milioane pentru Catedrala Mântuirii. Pe mandatul meu, asta a fost interacțiunea cu Catedrala Mântuirii”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul.ro.

Întrebat dacă a fost de acord cu alocarea fondurilor, acesta a explicat:

„S-a propus un amendament de către un consilier și a fost votat de Consiliu.”

Șeful statului a adăugat că, dincolo de disputele politice, Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect dorit de o mare parte a românilor.

„Eu cred că, bineînțeles, cu echilibrul cuvenit, Catedrala Mântuirii este un obiectiv pe care și-l doresc foarte mulți români și foarte mulți bucureșteni. Deci trebuie să existe o formă de participare din bugetul Bucureștiului la asta. Mult timp însă am fost cu bugetul atât de strâmtorați că nu s-a pus problema decât pentru urgențe.”

Întrebat despre sloganul „Vrem spitale, nu catedrale”, folosit de USR în perioada în care era președintele partidului, Nicușor Dan a precizat că el nu a fost niciodată de acord cu acea formulare:

„Eu niciodată, ca persoană, nu am avut această scandare. Nu cred că mai avem nevoie să rememorăm relația mea cu USR-ul din perioada aceea, tocmai pentru că eu am crezut că USR-ul ca partid nou pe scena politică trebuie să aibă un echilibru între partea conservatoare a societății și partea progresistă a societății.”

