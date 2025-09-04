De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, au participat la parada militară de la Beijing și au apărut într-o fotografie de grup alături de lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Năstase a explicat că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Evenimentul a mai reunit un singur lider din Uniunea Europeană, premierul slovac Robert Fico, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Cristian Pîrvulescu a declarat, pentru Ziare.com, că unul dintre motivele pentru invitarea celor doi foști demnitari români ar putea fi încercarea Chinei de a-i oferi o replică președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a refuzat să răspundă felicitărilor primite de la Beijing, la câștigarea mandatului.

„Probabil că vorbim și despre asta. Nu e tocmai diplomatic să nu răspunzi unei astfel de felicitări formale. China este o mare putere, iar gesturile diplomatice au o semnificație. Nu e doar o chestiune de imagine, faptul că președintele nu a răspuns formal, asta e o decizie diplomatică care ridică semne de întrebare”, a explicat analistul politic.

Reamintim că Ambasada Chinei la București a redat mesajul de felicitare al lui Xi Jinping către Nicușor Dan, la scurt timp după anunțarea rezultatului final al alegerilor prezidențiale de anul acesta.

Xi Jinping i-a transmis atunci public lui Nicușor Dan următoarele:

„România a fost a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. De-a lungul timpului, cele două țări se tratează reciproc cu respect și egalitate, iar cooperarea reciproc avantajoasă continuă să aprofundeze, consolidând prietenia tradițională dintre noi. În lumea de astăzi, schimbările de o amploare nemaivăzută de un secol se accelerează. În calitate de buni prieteni și parteneri, China și România ar trebui să întărească dialogul, să promoveze consensul, să aprofundeze cooperarea, spre valorificarea oportunităților epocii și contracararea împreună a riscurilor și provocărilor. Eu acord o importanță deosebită dezvoltării relațiilor China-România. Sunt dispus să depun eforturi împreună cu Dumneavoastră pentru a deschide un nou capitol al cooperării prietenoase dintre cele două țări, în vederea beneficiilor popoarelor noastre.”

În urma acestui mesaj, Nicușor Dan nu a venit cu un răspuns public, așa cum a făcut-o în cazul altor lideri controversați, precum Benjamin Netanyahu.

Cristian Pîrvulescu: Frustrările sunt diferite, ale domnului Năstase sunt altele decât ale doamnei Dăncilă

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, este foarte probabil ca Adrian Năstase și Viorica Dăncilă să fi mers cu agende separate la Beijing.

„E un manifest politic, vă dați seama că niciunul dintre cei doi, presupun, nu s-a coordonat cu celălalt pentru această vizită; fiecare și-a asumat prezența. Imaginea lor, așezată lângă câțiva dintre primii lideri mondiali, transmite un semnal. Frustrările sunt diferite, ale domnului Năstase sunt altele decât ale doamnei Dăncilă, dar nu cred că un astfel de gest ar trebui lăsat fără consecințe. Ar trebui condamnat cu fermitate.

În ceea ce-l privește pe domnul Năstase, nu trebuie uitat că relațiile sale cu China sunt vechi. Rămâne de investigat în ce măsură au contat anumite legături personale sau familiale, persoane care au avut funcții diplomatice la Beijing înainte de 1989 și care au păstrat relații bune cu China, și cum au influențat acestea poziția domniei sale. China, prin invitațiile și pozițiile pe care le adoptă, susține adesea forțe politice sau personalități care se opun ordinii occidentale actuale; acest lucru trebuie avut în vedere”, a conchis analistul.

