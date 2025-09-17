Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei

Celebru șahist Garry Kasparov, opozant declarat al lui Vladimir Putin, l-a criticat pe președintele României, Nicușor Dan, din cauză că nu este de acord cu instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Polonia a cerut statelor NATO să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, pentru protejarea teritoriului și populației din Alianță. Apelul vine pe fondul incidentelor cu drone rusești care au încălcat spațiul NATO al Poloniei și României.

Într-un interviu pentru postul Antena 3, președintele Nicușor Dan a spus că nu susține un astfel de demers.

„Am avut discuții preliminare pe această temă cu reprezentanți ai aparatului de stat, consilieri, militari, specialiști în politică externă. În acest moment răspunsul este — mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția evenimentelor, putem să ne reconsiderăm decizia. (…) Există tradiții internaționale legate de ceea ce înseamnă a fi sau nu în stare de conflict. Garry Kasparov a criticat pe Rețeaua X luarea de poziție a președintelui României și a spus că este o legitimare a atacurilor Rusiei.

“Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a arăta frică unui dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care vă temeți,” a scris Garry Kasparov pe Rețeaua X.

In other words, legitimizing Russian attacks against Ukrainian civilians. And showing fear to a dictator only guarantees the outcome you are afraid of. https://t.co/SkJQuKK208 — Garry Kasparov (@Kasparov63) September 16, 2025

Garry Kasparov este un celebru șahist, activist politic și scriitor rus, cunoscut ca unul dintre cei mai mari jucători de șah din istorie. El este un critic fervent al lui Vladimir Putin, pe care îl acuză de autoritarism și restrângerea libertăților în Rusia, devenind unul dintre cei mai vizibili opozanți ai regimului său.

