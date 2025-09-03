Nicușor Dan, la deschiderea lucrărilor de la Centrala Nucleară Cernavodă: „România are aici un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 13:47
273 citiri
Retehnologizare Unitatea 1 Cernavodă FOTO /nuclearelectrica.ro

Președintele Nicușor Dan a fost prezent miercuri, 3 septembrie, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1, unde a vorbit despre importanța energiei nucleare și avantajul României pe acest sector.

„E o onoare pentru mine să particip la acest eveniment. Energia nucleară este importantă. În momentul acesta, ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României. Este importantă pentru că este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul, în special cu emisiile de carbon și am ținut să fiu azi aici, pentru că nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una dintre zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”.

Președintele a punctat că nu este vorba doar despre energie electrică, ci și despre procese conexe în care România contează și despre beneficii secundare precum medicina.

„Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea reactoarelor 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs, sunt un suporter al acestora, inclusiv pentru lucrările la reactoarele modulare mici de la Doicești”, a mai spus Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că energia nucleară este o problemă de securitate națională, iar în acest caz tehnologia și partenerii trebuie să fie unii pe care țara noastră se poate baza.

„Energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce va trece timpul. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, iar asta înseamnă energie electrică și minți strălucite și, aici, din nou, avem un avantaj competitiv”, a încheiat președintele.

