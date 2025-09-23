De ce președintele Dan nu ar fi transmis condoleanțe după asasinarea lui Charlie Kirk: „Trebuia dat un comunicat”

Asasinatul politic al lui Charlie Kirk a provocat reacții imediate inclusiv din partea unor adversari ideologici, precum fostul președinte Joe Biden. De asemenea, oficiali, instituții din diverse state europene au publicat mesaje în memoria fostului activist conservator și totodată, au condamnat violența, respectiv crima. În acest tablou, România nu există.

Nici președintele Nicușor Dan, nici premierul Ilie Bolojan nu au transmis niciun mesaj în urma crimei care a marcat profund societatea americană. Singura poziție de la vârful statului avut-o Oana Țoiu, șefa de la Externe, care a șters postarea din social media și ulterior a repostat-o. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu Ștefan Popescu, analist de politică externă și cu Radu Enache, specialist în comunicare politică.

Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Trebuia publicat un comunicat, așa cum au făcut și alte state”

În opinia lui Ștefan Popescu, România trebuia să aibă o reacție promptă și fermă, pe marginea acestui subiect.

„Trebuia publicat un comunicat, așa cum au făcut și alte state. La nivel de minister de Externe se putea da un comunicat”, a explicat analistul, pentru Ziare.com.

Ads

România putea acționa mult mai inspirat, din punct de vedere diplomatic, este de părere Ștefan Popescu.

„Nu este obligatoriu să iasă fiecare cu câte o declarație, și președintele, și premierul. Am observat că cele mai multe state europene au publicat comunicate. Unii ales să le publice la nivel de minister de Externe. S-au publicat pe site, s-au publicat pe rețelele sociale mesajele în care se condamnă un asasinat politic.

Fără îndoială, aceste state au luat în calcul și sensibilitatea administrației americane, când au dat asemenea mesaje. Asta este politica externă. Nu te uiți la propriile sentimente, afinități, ci într-un mod rațional și te gândești la interesele țării tale. Atunci, cred că ar fi trebuit să se transmită un comunicat, care nu ar fi deranjat pe absolut nimeni. Sunt oameni inteligenți (n.r. - în structurile MAE), în stare să-și găsească suficient de bine cuvintele și astfel, să nu existe speculații”, a precizat analistul.

Avertisment în cazul celor care au dus în derizoriu asasinatul politic. Ștefan Popescu: „Dezbaterea din România mi se pare că a alunecat pe o pantă periculoasă”

Ads

Totodată, Popescu avertizează asupra unor fenomene sociale periculoase, de minimizare, de ridiculizare a crimei, sau de incriminare a victimei, promovând astfel extremismul și ura. Și în Occident, dar și în România există purtători de mesaje care au exprimat satisfacție, ori au dat vina pe influencerul „MAGA” pentru că a fost împușcat mortal.

„Dezbaterea din România mi se pare că a alunecat pe o pantă periculoasă. Eu spun de ‘motivul fustei scurte’, care justifică acțiunea agresorului.

În ceea ce privește instrumentările, de o parte și de alta, nu cred că ne ajută, în această tragedie, în niciun fel. Nu trebuie nici să căutăm să profităm de pe urma acesteia, nici să acuzăm victima. Ambele abordări nu mi se par utile, ci cele echilibrate”, a precizat expertul.

„România trebuie să fie pragmatică, indiferent de proximitatea ideologică”

Administrația de la București ar trebui să demonstreze mai mult pragmatism, echilibru și abilitate diplomatică, cel puțin în relația cu SUA, sugerează analistul de politică externă.

Ads

„Cred că România ar trebui să fie și pragmatică, indiferent de proximitatea ideologică. Funeraliile lui Charlie Kirk au arătat o realitate, faptul că președintele, vicepreședintele - și foarte probabil succesorul lui Donald Trump, plus ministrul Apărării și șefa comunității de Informații s-au aflat acolo. Prin urmare, România trebuie să se uite atent la ceea ce se întâmplă, mai ales pentru că există o atenție sporită a Administrației Trump cu privire la atitudinile, reacțiile față de astfel de teme, în exterior.

Cine dorește să dezvolte, să aibă relații normale cu noua administrație trebuie să se gândească și la aceste aspecte. Unele poziții care au fost împotriva candidatului Trump, ulterior președinte al SUA, au fost urmărite cu atenție după 20 ianuarie (n.r. - 2025, ziua învestirii lui Trump) și au existat reacții de la Washington, inclusiv amenințarea cu neacordarea vizei de călătorie pentru anumite persoane care s-au exprimat public și au criticat într-o manieră considerată prea dură leadershipul american”, a concluzionat Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

Ads

Radu Enache, specialist în comunicare politică: „România a ajuns la conducere o echipă foarte legată de o anumită perspectivă europeană, Renew Europe”

Radu Enache, specialist în comunicare politică, consideră că tăcerea lui Nicușor Dan nu e întâmplătoare, ori o simplă neglijență.

„Ceea ce se vede este că în România a ajuns la conducere o echipă foarte legată de o anumită perspectivă europeană. Aș îndrăzni să subliniez grupul Renew Europe (n.r. - considerat „progresist”), din Parlamentul European, cel care l-a propulsat și susținut pe președintele Macron. Noi avem acum, la conducerea țării, un președinte, un ministru de Externe, un ministru al Apărării, unul la Mediu și altul la Economie, care vin din USR - fondat de președintele Dan, acum mult timp. Partidul acesta a obținut doar 12% la ultimele alegeri, dar deține portofoliile-cheie: Externe și Apărare. Putem să adăugăm și președintele, care formal nu e membru de partid, dar care e apropiat de această formațiune și sprijină cei care au sprijinit partidul. Iar președintele deține niște pârghii foarte importante”, a precizat Enache.

Ads

Tăcerea de la București, după asasinarea ideologului trumpist, se explică pe fondul alinierii președintelui și a coaliției de guvernare la ideile proiectului de pe axa Macron - Merz, consideră specialistul în comunicare publică.

„E destul de evident că avem o echipă care gestionează niște pârghii-cheie în acord cu politica europeană, de sprijin susținut al Ucrainei, în conflictul cu Federația Rusă și mai mult decât atât, un sprijin activ care după părerea mea depășește un nivel rezonabil atunci când o țară trebuie să se apere.

Doamna Țoiu a spus la un moment dat, care poate naște un fel de zâmbet, care a declarat că nu trebuie doar să sprijinim Ucraina să reziste, ci trebuie să o ajutăm să învingă. Ce o fi știind doamna Țoiu, greu de zis. Dar cu siguranță există cam din primăvară încoace un soi de mobilizare europeană nu doar în sprijinirea Ucrainei de a rezista, ci în sprijinirea Ucrainei de a lovi ofensiv, departe de linia frontului, în adâncimea teritoriului rus. Au fost niște acțiuni foarte curajoase, prin care au fost lovite niște ținte strategice din Rusia, inclusiv din Siberia.

Ads

Aceste lucruri se întâmplă, europenii sunt foarte determinați să-l susțină pe președintele Zelenski și efortul de război al Ucrainei, se vede că partidul european Renew e pe aceeași linie cu USR - partid ce urmează linia unui patrulater compus din Macron, președintele francez - Merz, cancelarul german, Starmer - premierul Marii Britanii și Meloni - premierul Italiei. Cu toții au o poziție foarte clară în sprijinul Ucrainei”, a declarat Enache.

„În momentul în care este un asemenea asasinat, care creează emoție pe tot globul, se pot spune câteva cuvinte de bun simț”

Administrația de la București nu a considerat de cuviință să trateze subiectul asasinatului lui Charlie Kirk, adept al luptei pentru libertatea de exprimare, dincolo de chestiunile juridice, avertizează Enache.

„Practic, e o chestiune ce derivă din partizanatul evident al echipei de conducere din România, președintele Dan, doamna Țoiu și alți reprezentanți din Guvern, dincolo de USR. Aceștia au considerat că asasinarea lui Charlie Kirk nu e un eveniment care să necesite o atitudine oficială. Din punct de vedere juridic, așa e. Charlie Kirk nu era un oficial american, ci o persoană privată, care își asuma niște opinii civice și politice. În America, unde este o istorie a rezolvării diferendelor prin violență, un personaj precum Charlie Kirk a stârnit, firește, ură, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Ads

Dar dincolo de aspectul juridic, faptul că Charlie Kirk nu era un oficial, rămâne aspectul uman. În momentul în care este un asemenea asasinat, care creează emoție pe tot globul, se pot spune câteva cuvinte de bun simț, omenești, de regret față de moartea unui om, referitoare la faptul că violența nu e admisibilă în dispute politice și așa mai departe. La asta se adaugă un lucru foarte important, faptul că Charlie Kirk reprezenta o voce civică în sprijinul ideilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite - partener strategic al României”, a comentat analistul.

Modul în care oficialii de la vârful statului român au tratat acest eveniment a ajuns la urechile liderilor americani, este convins Enache.

„Din acest punct de vedere, a nu spune nimic despre acest asasinat contează, pentru că și președintele Trump, vicepreședintele Vance, secretarul de stat Rubio sunt informați despre aceste lucruri. Atunci, ei percep această tăcere a demnitarilor din România ca pe un afront. Mă întreb dacă într-adevăr, nu cumva s-a dorit un afront. Nu putem ști. E o speculație.

Oricum, poziția aceasta nu este a lui Nicușor Dan, a Oanei Țoiu, ori a lui Ionuț Moșteanu. Este o poziție pe care acești demnitari ai statului român au preluat-o și o aplică”, a mai precizat analistul, pentru Ziare.com.

Ce se întâmplă cu președintele Nicușor Dan

Ultima postare, făcută de către Nicușor Dan, pe Facebook, în urmă cu cinci zile, se referă la un mic imobil din Suceava. Mai concret, CCR a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de către Dan şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.1 din Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava.

De asemenea, nici pe pagina Administrației Prezidențiale și nici pe site-ul oficial nu apare vreo reacție sau vreun mesaj de condoleanțe în urma asasinatului politic din SUA.

Între timp, potrivit celor mai recente sondaje, 51% dintre români dezaprobă activitatea de politică externă a președintelui Dan (față de 43% care aprobă), iar 74% dintre cetățenii chestionați sunt de părere că țara se îndreaptă „într-o direcție greșită”.

De asemenea, Călin Georgescu a ajuns politicianul în care românii au cea mai mare încredere (40%), urmat de George Simion (38%) și Nicușor Dan (36%). Premierul Ilie Bolojan beneficiază de doar 26% încredere.

Marți, 23 septembrie, Ziare.com a solicitat președintelui Dan un punct de vedere scris referitor la asasinatul politic al lui Kirk, respectiv motivele pentru care oficialul de la Cotroceni a păstrat tăcerea pe marginea acestui subiect, până acum.

Ads