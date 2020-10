"Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea administratiei publice. Sunt cei "cu studii pe bune" o garantie a succesului?

O eroare de logica

La nivel de administratie locala, alegerea unei echipe bune este esentiala

Ce studii au Nicusor, Clotilde sau Dominic

Fostii primari, CV-uri mai pompoase

CV-urile bune, cel putin in ceea ce priveste educatia, a celor mai sus amintiti au fost subliniate nu doar de catre simpatizantii acestora, dar si de unii comentatori politici, precum Sorin M. Ionita, care sublinia intr-o interventie la un post de televiziune modul in care noul primar al Timisoarei a reusit sa invete si sa vorbeasca limba romana. Speranta ca acesti oameni vor aduce o schimbare in bine in administratiile pe care le vor conduce este poate naturala, cel putin in randul sustinatorilor acestora. Asa cum subliniaza mai multi comentatori politici, a avea un CV bun la capitolul studii nu este o garantie a succesului in noile functii.In opinia lui Valeriu Nicolae, eroul din Ferentari si cel care in ultima perioada a scos la iveala "frauda intelectuala" a multora dintre alesii nostri care si-au umplut CV-urile de studii si diplome, este de parere ca a crede ca noii alesi vor fi si primari buni doar pentru ca au studii pe bune este o eroare de logica."Cred ca avem o eroare de logica in acest caz. Nu are nicio legatura una cu alta. Nu inseamna ca te face bun sa fii primar faptul de a avea o buna educatie. Sunt alte calitati care te fac un bun primar. Ce zic eu este ca oamenii despre care scriu eu sunt impostori. Ca ne conduc niste impostori care sunt foarte vulnerabili la santaj si fiecare, practic, stie de celalalt. E foarte bine ca sunt oameni bine calificati si asa mai departe, dar nu-ti da nimic in plus ca poate fi un primar bun. Eu stiu primari PSD care sunt senzational de buni si abia au terminat liceul, cu chin au terminat cele 12 clase. Pe de alta parte, cred ca e imposibil pentru ceilalti sa fie primari buni, e clar ca sunt coruptibili. Sun impostori. Din punctul meu de vedere nu ai cum sa fii si impostor, si primar bun. Din impostor o sa fii corupt", a declarat Valeriu Nicolae.Totusi, in opinia altor comentatori, trebuie sa facem o distinctie intre cei care si-au obtinut titlurile academice si apoi au intrat in politica si politicienii care au adunat diplome dupa ce au ajuns in functii de putere."Evident ca un doctorat in matematica nu reprezinta o garantie ca esti un bun administrator sau ca te pricepi la problema termoficatiei. Pe de alta parte, este o garantie a unui parcurs de viata consistent. Adica e vorba despre niste oameni care au dovedit ca au niste capacitati intelectuale si au facut o cariera profesionala, si dupa aceea au trecut in politica. Acesta este profilul USR -ului, un partid in general de oameni care au o atestare profesionala, au un statut profesional bine clarificat si care apoi au decis sa intre in politica. Asta in contrast cu cei cu doctorate suspecte, facute pe la Academia de Politie sau mai stiu eu pe unde, care intai s-au apucat de politica, si apoi, profitand de statutul politic, si-au obtinut si un statut academic, de cele mai multe ori indoielnic", este de parere sociologul Mircea Kivu.Un alt aspect subliniat de catre Mircea Kivu este modul de luare a deciziilor, faptul ca o persoana cu educatie va cauta intotdeauna solutiile si sfaturile specialistilor si nu va lua decizii ad-hoc, doar in baza propriilor convingeri."Sunt oameni care au vazut cum functioneaza lucrurile fie intr-o administratie, cum e cazul primarului de la Timisoara, fie intr-o corporatie sau institutie academica, si s-au lamurit ca fiecare om are niste competente, si pentru a obtine rezultate bune e important sa aduni, sa pui la un loc, competentele mai multor oameni. Ca un om nu are competenta direct suficienta pentru a lua singur decizii complexe", a mai precizat acesta.In opinia Elenei Calistru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens, reusita unui primar depinde foarte mult de capacitatea acestuia de a-si alege o echipa foarte buna, de oameni care sa stie "cu ce se mananca administratia locala"."In mod clar, a avea o educatie pe bune nu e o conditie suficienta pentru a fi un bun primar. Administratia locala e o zona unde exista foarte putini oameni care se specializeaza in afara mecanismului oficial. Ceea ce e si vina partidelor, care nu prea au ceea ce am putea numi o "politica de cadre". Sa ne aducem aminte ce a fost la desemnarea ministrilor din actualul cabinet. Iar la primarii este cu atat mai greu unde sunt foarte multe lucruri specifice. Pentru ca daca la nivel de minister , de administratie centrala, ai un aparat format din inalti functionari publici care stiu niste legislatie si asa mai departe, la nivel de comunitate locala mai greu reusesti sa gasesti acelasi gen de structura. E destul de greu sa vii cu un aparat care sa te ajute sa intri din prima in miezul problemei. Si am verificat acest lucru destul de simplu, analizand candidatii din marile orase la diferenta dintre promisiuni si competentele primarilor stabilite de Codul Administrativ. Spre exemplu, in cazul lui Dominic Fritz, iti dai seama astfel ca nu intelege pana la capat care sunt limitarile impuse de lege . Sigur, este si pentru ca de multe ori promiti o viziune si nu neaparat ceva ce o sa faci cu mana ta, dar cred ca spune multe si care este nivelul de cunoastere a administratiei", a spus Elena Calistru.Aceasta a dat exemplul primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc , un politician despre care a spus ca a invatat administratie la perfectie in ultimii ani."Eu l-am vazut pe Emil Boc la Bruxelles, la o conferinta despre viitorul Uniunii Europene, era chiar inainte de lockdown, erau oameni din administratie, din societatea civila. Va spun ca un personaj ca Emil Boc, care a fost singurul din Romania care a vorbit pe administratie, a facut furori acolo, inclusiv la nivel de UE. Pe zonele pe care el e foarte foarte bun e de nivel european, nu doar national. Iar asta vine inclusiv din faptul ca stie cu ce se mananca orasul ala, cu ce se mananca administratia.Exista astfel o diferenta foarte mare intre Emil Boc si Dominic Fritz, spre exemplu. Emil Boc stie administratie, asta e adevarul. Sigur, pe principiul asta ajungem sa nu mai innoim clasa politica, deci nu poti sa ai numai oameni nascuti in administratie. Iar ceea ce a facut bine Dominic Fritz, din ceea ce stiu de la organizatiile din Timisoara, a fost ca s-a consultat cu extrem de multa lume. Si asta este o chestiune ce tine mult de formarea intelectuala a unui om. Sa stie sa vorbeasca cu specialistii pe domenii. Nicusor Dan la fel, pe programul ala se vede ca a vorbit cu organizatii din domeniu, cu specialisti, cu oameni care chiar stiu foarte bine ce e acolo.Dilema cea mai mare ramane in ce masura reusesti sa aplici genul acesta de viziune. Pentru ca primarul asta ar trebui sa dea, viziune, leadership, etc. Sa dea semnalul ca tragem cu totii la aceeasi caruta la dezvoltarea orasului intr-o anumita directie. Insa ce cred ca va face diferenta intre capacitatea primarilor, astia cu scoli pe bune, de a produce rezultate este acest acces la oameni care stiu administratie publica locala. Ori stii tu foarte bine administratie publica, si aici cred ca Nicusor Dan are un avantaj maricel, dupa ce a stat in procese toata ziua cu Primaria cred ca stie proceduri mai bine decat multi de acolo, cum este si cazul lui Emil Boc, si atunci nu prea te prosteste nimeni, ori ai sau iti construiesti o echipa care sa poata livra rezultate pe viziunea ta.Un exemplu bun in cazul asta este ce s-a intamplat la Alba Iulia, care a crescut foarte mult pe zona de fonduri europene. Ce s-a livrat acolo nu s-a livrat pe primarie. Primarul si-a luat un city manager, Nicolae Moldovan , venea din zona de ONG , stia sa faca proiecte si si-a facut o echipa de 11-12 oameni care au livrat acele proiecte pe fonduri UE fiind cumva personal contractual al primariei", a explicat aceasta.Potrivit Elenei Calistru, totusi, principala virtute pe care un primar de succes ar trebui sa o aiba ramane aceea de a fi un bun politician."Primarul de capul lui nu poate sa faca aproape nimic. Motivul pentru care noi nu am vazut consiliile locale ca fiind atat de importante, sau atat de vizibile in acest moment este si pentru ca ele erau un fel de anexa a primarului. De obicei, veneau din acelasi partid si foarte rar cineva era atent la ce se intampla acolo. De principiu, ce zicea primarul aia se facea. Aceasta traditie s-a spart la Bucuresti, unde a fost cam singura zona unde am avut genul acesta de confruntari. Ne aducem aminte de campania lui Basescu cu "Dati-mi un Consiliu", dar si ce s-a intamplat in ultimii ani cand opozitia PNL USR a fost mult mai vizibila in a scoate la lumina ce facea doamna Firea. Altfel, principalul instrument al primarului este bugetul local, daca nu ai bani pentru ceva nu prea poti sa faci lucruri. Si pentru bugetul local iti trebuie votul consiliului. E atat de simplu. De la baza nu prea ai voie sa nu fii un bun politician", a incheiat aceasta.Nicusor Dan a ajuns in Bucuresti la varsta de 18 ani atunci cand a inceput cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti, asta dupa ce, in timpul liceului, a obtinut medalia de aur la Olimpiada Internationala de Matematica in anii 1987 si 1988, cu punctaj maxim. In 1992, acesta a plecat in Franta pentru a-si continua studiile la Ecole Normale Superieure, una dintre cele mai prestigioase grandes ecoles frantuzesti, apoi a urmat cursurile de master la Universitatea Paris XI si si-a prezentat teza de doctorat in matematica la Universitatea Paris-XIII. Clotilde Armand a studiat in 1993-1996 la Ecole Centrale de Paris, obtinand diploma de inginer. In perioada 1995-1997, a urmat studii postuniversitare la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Cambridge, Massachusetts (SUA), unde a obtinut un dublu titlu de Master of Science in specialitatile "Ocean Engineering" si "Technology and Policy", avand si functia de asistent la cursul "Engineering Systems Analysis".Dominic Fritz a studiat stiinte politice si administrative, ca bursier al Fundatiei Academice Nationale Germane, la Universitatea din Konstanz (Germania), la Sciences Po Paris (Franta) si la Universitatea din York (Anglia), unde a urmat programul de masterat in studii de post conflict. Lucrarea de licenta a fost despre politicile sociale din Romania, pe cand lucrarea de masterat s-a axat pe capacitatea administratiei publice in tari iesite din razboi.Radu Mihaiu, noul primar al Sectorului 2 al Capitalei, a absolvit Colegiul National "Sfantul Sava" din Capitala si Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti. A participat la cursurile unei universitati din Marea Britanie, dar nu a obtinut diploma finala. Acesta a activat in sectorul privat, in domeniul IT si conduce o firma care dezvolta aplicatii digitale. In plus, a pus bazele unui ONG, Reality Check, unde s-a ocupat de digitalizarea serviciilor sociale.Allen Coliban, noul primar al orasului Brasov, a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, dar si Facultatea de Automatica si Calculatoare la Universitatea Politehnica din Bucuresti. Acesta are o experienta de 10 ani in industria IT, opt ani in consultanta de business si fonduri europene, sase ani in dezvoltare organizationala si managementul performantei. La varsta de 20 de ani avea propria firma de software si clienti internationali.De remarcat ca unii dintre cei inlocuiti in functiile de primar de acesti candidati au si ei un CV bogat la capitolul educatie. Nicolae Robu , fostul primar al Timisoarei, este profesor universitar doctor inginer in Automatica si Calculatoare si fost rector al Universitatii "Politehnica" din Timisoara.Daca ne uitam la Sectorul 2 al Capitalei, fostul primar Neculai Ontanu , este absolvent al Facultatii de Sociologie si Psihologie, dar si doctor in Stiinte Militare si Informatii - Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", plus, un alt titlu de doctor in Administratie Publica, obtinut la Leibniz University - United States of America.Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2 si candidat din partea PSD la aceste alegeri locale, a absolvit Facultatea de Matematica a UB in 1998, urmand apoi studiile postuniversitare avansate in stiinte politice si administratie publica de la Universitatea George Washington, din Statele Unite ale Americii. In iulie 2001 a absolvit studiile postuniversitare in Managementul Administratiei Publice Locale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, iar in septembrie 2015 a obtinut titlul de doctor al aceleiasi universitati.In plus, in perioada 2013-2015 a urmat cursul de nivel inalt "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare, cursurile de "Politica externa si diplomatie", "Protocol si eticheta in diplomatie" si "Securitate internationala" la Institutul Diplomatic Roman, dar si programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala in domeniul Stiinte Militare, Informatii si Ordinea Publica la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazu".In ceea ce o priveste pe Gabriela Firea , fostul primar al Capitalei, aceasta a terminat Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, specializarea Stiintele Comunicarii, iar ulterior a absolvit Facultatea de Finante, Banci, Burse de Valori de la Academia de Studii Economice, fiind in prezent doctorand la aceeasi universitate.