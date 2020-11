"Gaurile negre" din bugetele locale. Cum a ajuns reteta Bolojan/Boc in meniul de urgenta al noilor primari

Ilie Bolojan: Banii de investitii nu se pot duce pe salarii

Fostul primar al Oradei, Ilie Bolojan, a starnit un adevarat cutremur atunci cand, in chiar prima zi in functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, a anuntat ca va da afara jumatate din personalul institutiei, aratand ca multe din directiile CJ nici macar nu aveau un domeniu de activitate. Saptamana trecuta, toti cei 16 angajati ai Directiei de Turism au fost destituiti, organigrama fiind redusa la doua posturi. Bolojan sublinia ca, in patru ani de mandat, economiile facute printr-o schema de personal eficienta echivaleaza cu banii necesari constructiei unui pod in centrul Oradei.Ultimul nou primar ales care pare sa fi adoptat reteta Bolojan este chiar edilul Timisoarei, Dominic Fritz, cel care a anuntat marti, 17 noiembrie, ca va taia toate sporurile acordate angajatilor responsabili cu atragerea fondurilor europene, dupa ce, cei 120 de angajati care beneficiau de un spor de 50% au reusit sa atraga din proiecte de 460 de milioane de lei doar un singur milion. Costul acestor sporuri ajungea la circa 7 milioane de lei, bani suportati de primaria Timisoarei. In aceeasi zi, Dominic Fritz anunta ca a transmis un memorandum Guvernului prin care anunta ca este nevoie de 70 de milioane de lei pentru ca orasul sa nu aiba probleme cu apa calda si caldura in aceasta iarna. In plus, primarul Timisoarei a anuntat si ca faimosul Mercedes , folosit de fostul primar, se intoarce la firma de unde era inchiriat, pentru ca "aceste simboluri de lux nu mai au ce cauta in situatia actuala".Un alt proaspat edil ce pare a apela la reteta Bolojan este primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta a anuntat luni ca nu va impodobi Sectorul 6 cu luminite festive de Craciun pentru ca este "mai zgarcit cu banul public" si "de banii acestia, 500.000 de euro" ar prefera sa asfalteze o strada sau sa construiasca o cresa sau gradinita. Anuntul primarului a fost facut chiar dupa o vizita de lucru la Cluj-Napoca si Oradea , unde a avut intalniri cu Emil Boc si Ilie Bolojan. Acesta a declarat pentru Ziare.com ca isi propune sa faca publice toate contractele din primarie, despre care sustine ca nu au reprezentat decat un mijloc de capusare al bugetului administratiei."In acest moment are loc o analiza si urmeaza ca toate contractele din primarie sa devina publice. Deci tot ce e contract in primarie va fi publicat. Sper ca vom reusi acest lucru pana la sfarsitul anului. Este un lucru esential in a recladi increderea populatiei in administratia publica. A fost unul din punctele din programul meu de candidat si am de gand s-o fac. In acest moment ele sunt analizate cu avocatii, sa vedem care au clauze de confidentialitate si daca riscam sa fim dati in judecata, dar altfel, unde nu avem astfel de clauze nu mai stam pe ganduri. Altfel, tot ceea ce va fi contract sub mandatul meu va fi public. Vizita la Cluj si Oradea ma ajuta in debutul de mandat, care sunt masurile pe care trebuie sa le iau, ca vor fi unele masuri nepopulare si ca trebuie sa le iau acum. Genul de masuri care implica o schimbare de comportament in randul populatiei nu sunt foarte bine primite, insa ele sunt necesare, pentru ca trebuie sa ne civilizam si noi ca tara. Un exemplu aici este colectarea selectiva, dezastruos implementata in sector, si care poate presupune desfiintarea ghenelor de gunoi, ceea ce poate fi nepopular. Genul asta de contracte, precum cel cu iluminatul festiv, sunt destinate clientelei politice. Despre asta este vorba. Primariile si bugetele publice au fost parazitate", a declarat Ciprian Ciucu, cel care miercuri a publicat pe pagina sa de Facebook contractul de 360.000 de euro pentru instalarea luminitelor de Craciun in Sectorul 6.Ilie Bolojan, noul presedinte al Consiliului Judetean Bihor, a declarat ca, in situatiile in care noii primari se trezesc cu contracte paguboase lasate mostenire, sunt nevoiti sa reduca cheltuielile de personal pentru ca principala datorie a unui ales este fata de cetateni. Altfel spus, administatiile supradimensionate sunt victimele exceselor vechilor administratii."Un ales local, cand preia un portofoliu, il preia cu activ si pasiv. Pasiv inseamna toate contractele incheiate de fostele administratii, pe care se presupune totusi ca le cunostea in linii mari, pentru ca aceste contracte sunt toate relativ publice. Noi, la primaria Oradea, afisam toate contractele de achizitii. Daca alte primarii nu au facut acest lucru, si au tinut aceste date netransparent, atunci sigur, noile administratii se lovesc de aceste surprize. Chiar daca ai un contract nefavorabil trebuie sa iei decizii. Iar, in multe locuri din tara vedem o administratie publica supradimensionata. Situatia de aparat public supradimensionat nu este, din pacate, o exceptie.Asta inseamna, in fapt, ca in loc ca banii pe care ii incasam de la cetateni sub forma de taxe si impozite sa se duca pe investitii se duc in schimb pe cheltuieli de salarii. Cheltuieli de salarii care nu se reflecta in servicii pentru cetateni. In aceasta situatie nu ai alta optiune decat sa tai aceste cheltuieli. Daca le continui ca sa nu deranjezi pe nimeni, la final o sa-i deranjezi chiar pe cetateni, pentru ca nu o sa faci aproape nimic. Ca nu ai din ce. Nu sunt bani, e foarte simplu. Spre exemplu, oportunitatea sporurilor pentru angajatii implicati in proiecte europene o decide primaria. Iar daca nu exista un ritm bun de implementare, inseamna ca nu justifica aceste sporuri. Si eu la Consiliul Judetean Bihor le-am redus pe toate. Am redus aceasta suma cu 30%", a declarat acesta pentru Ziare.com.Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, 18 noiembrie, primarul Capitalei, Nicusor Dan , a subliniat ca nu a uitat de promisiunea de a demasca "caracatita lui Firea", promisiune facuta in campania electorala. "Nu am uitat de caracatita lui Firea, insa am avut probleme urgente de rezolvat si dati-mi voie sa amintesc o anecdota mai veche, de acum 20-30 de ani: mai intai munca si apoi distractia", a afirmat Nicusor Dan. Analistii politici sustin ca, dupa modelul Oradei sau Clujului, Capitala trebuie sa-si faca curatenie in administratie si sa se apuce de treaba, pentru ca primul an de mandat este cel in care pot fi luate masurile mai putin populare."Emil Boc si Ilie Bolojan s-au detasat in manageri de succes, si cred ca una din explicatiile acestui fapt este ca acolo nu s-a furat deloc, sau s-a furat mult mai putin. Au facut rost de fonduri europene si le-au folosit eficient. A fost o lista clara de prioritati pentru alocarea banului public. Acelasi lucru l-am vazut si la Alba-Iulia, alaturi de Cluj si Oradea, campioanele regiunii. Sunt oameni care si-au vazut de treaba, in loc sa taie panglici sau sa faca paranghelii, ca la Bucuresti, unde nici fonduri nu au accesat, iar ce fonduri au primit le-au facut praf. In Capitala, accentul a fost pus pe actiuni de imagine, sa se vada doamna Firea taind panglici, ca realizeaza concerte sau alte chestii. Iar acum orasul e mai rau decat acum patru ani, ca poluare, ca drumuri, nu avem nici spitalele promise. Se vede acum care a fost reteta de la Bucuresti. La Oradea, Alba Iulia sau Cluj lucrurile au mers mai serios, mai ardeleneste sa spunem asa, si au luat-o metodic si au facut treaba. E normal acum ca noii primari sa se uite la managerii de succes.Este un raport intre resurse si timp. Daca tu ca primar ai un mandat de patru ani si nu te apuci din primul an, energic, de ce ai de facut, in anul trei nu mai faci, pentru ca te pregatesti de alta campanie , incepi sa iei masuri populiste, mai lasi piciorul de pe pedala. Din cauza asta, cei care au succes sunt cei care au in cap aceasta ecuatie intre fonduri, resurse si timp. Ca nu au mandate nelimitate. In esenta, daca vrei sa realizezi ceva, trebuie sa pleci de la ideea ca dupa patru ani nu mai esti acolo. Nu ar trebui sa fie acum o rusine ca Bucurestiul sa importe modelul de succes din Oradea sau Cluj. Am avut un primar un om de televiziune care a comunicat bine si si-a facut reclama, dar atat, asta cand noi avem nevoie de un administrator care sa-si suflece manecile si sa faca administratie. Lucru pe care doamna Firea nu a stiut sa-l faca. In cazul lui Emil Boc, acesta fusese prim-ministru, Bolojan fusese secretar general al Guvernului, au venit cu alta experienta si si-au suflecat manecile din prima zi de mandat. Iar lucrul acesta s-a vazut. Cu totii am vazut ce transport public e la Oradea, e ca in Munchen sau Basel. Nicusor Dan, daca nu distruge aceasta caracatita de care vorbeste, nu are nicio sansa. Il mananca pe el caracatita. Prima lui misiune este sa faca curatenie generala cu maturoiul si sa se apuce de treaba", a declarat politologul Stelian Tanase."Din pacate, mandria Capitalei este felul in care arata orasul, de felul in care sunt incalzite casele bucurestenilor. In acest moment cred ca cu totii ne dorim ca primariile din Bucuresti sa se poata lauda cu realizarile primariei Oradea, de exemplu. In mod evident, vechile administratii au fost schimbate pentru ca au facut prostii si acum este normal ca noile administratii sa inceapa prin a face public toate aceste nereguli, care au fost si acuzatiile aduse in campania electorala", a subliniat si sociologul Mircea Kivu.In urma cu zece zile, opinia publica a putut observa raspunsurile directoarei Companiei de Investitii a Sectorului 1 asupra modului in care functioneaza institutia care a reusit sa cheltuiasca 300.000 de euro pentru spotul interzis de CNA in care era promovata macheta unui spital drept o realizare a fostei administratii. Gratie unei inspectii fulger a noului primar, Clotilde Armand, s-a putut observa cum in sediul , a carei chirie lunara este de 20.000 de euro, niciunul dintre cei 40 de angajati nu era la lucru, iar in cei doi ani de existenta, compania nu a reusit sa-si faca nici macar un site oficial.Expertii din domeniu subliniaza ca acest tip de descoperiri reprezinta regula pentru majoritatea noilor primari alesi."Trebuie sa marturisesc ca semnalele pe care le am de la foarte multi noi alesi sunt din aceeasi zona, ca primele saptamani prin primarii vin la pachet cu niste surprize foarte mari apropo de dimensiunea finantelor aflate la dispozitia acestora, de dimensiunea datoriilor cu care se confrunta. Ce vedem la Sectorul 1 cu compania municipala care nu prea facea nimic sau cu contractele deja incheiate pe care le vedem la Sectorul 6 sunt probleme mari si vizibile, pentru ca bugetele acestor primarii sunt foarte mari. Ele cumva, la o scara mai mica, sunt probleme cu care se confrunta foarte multe administratii publice locale. O intrebare care se ridica de aici priveste felul in care acesti oameni au evaluat problemele pe care le vor intalni, pentru ca realismul promisiunilor implica si verificarea banilor din buget, ce contracte sunt, ce procese sunt, etc. Pana la urma, vorbim despre informatii publice, si merita intrebat in ce masura acesti oameni au fost luati prin surprindere de ceea ce au gasit.Apoi, o a doua intrebare importanta, este modul si masura in care s-au indatorat aceste administratii. Dupa exemplul facturilor pentru iluminatul festiv de la Sectorul 6, aici nu vorbim de informatii publice, pe care presa sau ONG -urile le-ar putea avea. Sigur, sunt informatii publice, dar unele pe care nu le-am fi primit niciodata. La fel, noi cei din aceasta zona, nu putem monitoriza daca angajatii unei companii publice chiar se duc la munca. Reliefarea acestor probleme, pe care o vedem acum, ne arata monstrul adevarat cu care se confrunta administratia locala. Cred ca aceasta transparenta este in mod necesar primul pas pentru noii primari care descopera ce mostenire au primit. Pana la urma, cand vine vorba de banul public, nu exista factura confidentiala in tara asta. Toate ar trebui facute public.Am remarcat ca exista cateva probleme recurente in multe din administratiile locale, probleme de baza, alea care nu te lasa sa misti un fir de par dintr-o parte in alta. De exemplu, faptul ca se trezesc cu mari sume de bani incadrate de Curtea de Conturi ca fiind nelegal cheltuite si care sunt astfel niste bani care au disparut din buget. Ceea ce nu fac foarte multi si pentru ca nu stiu de la inceput, este sa se duca in instanta si sa ceara despagubiri civile celor care le-au creat. Este un mijloc prin care tu ca primar poti sa faci rost de niste bani care au fost prost cheltuiti. 