Nicusor Dan: "Sunt alaturi de colegii care solicita renumararea voturilor unde exista suspiciuni"

Ancheta politistilor

"Asa cum am spus in seara alegerilor, toate voturile trebuie corect numarate, astfel incat rezultatele oficiale sa reflecte exact vointa bucurestenilor. E incredibil faptul ca PSD a incercat sa fraudeze votul in Bucuresti, inclusiv prin falsificarea de procese verbale. Asa ceva trebuie penalizat sever si sunt alaturi de colegii mei din PNL si USR PLUS, care solicita renumararea voturilor acolo unde exista suspiciuni de frauda", a scrie el pe Facebook Totodata, el a reamintit ca spotul publicitar care promoveaza proiectul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, respectiv al Companiei Municipale Consolidari SA, de consolidare a cladirilor istorice, a fost difuzat pe posturile tv, inclusiv dupa ce Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a dispus inlaturarea acestuia din spatiul public."Reamintesc ca PSD a incercat si alte metode de a frauda alegerile, inclusiv prin difuzarea de publicitate pentru 'realizarile' Primariei Generale conduse de Gabriela Firea , inclusiv in ziua alegerilor, inclusiv dupa ce Biroul Electoral Municipal a constatat ilegalitatea acestui gen de publicitate. PSD trebuie sa stie ca nu are voie sa fure! Iar daca totusi o face, sa stie ca nu-i lasam sa scape nepedepsiti", a mentionat el.Sectia 4 de Politie a fost sesizata luni, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un Birou electoral al Sectorului 1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale.Seful Politiei Sectorului 1, comisar-sef Ionut Dana, a anuntat marti ca un barbat a fost prins cu 473 de procese verbale in urma alegerilor locale de duminica si ca barbatul respectiv era inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de consilieri locali."In continuare, efectuam cercetari prin Sectia 4 Politie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru infractiunea prevazuta de art. 391 privind falsificarea de documente si evidente electorale", a declarat Ionut Dana.Europarlamentarul Clotilde Armand , candidat la Primaria Sectorului 1, a anuntat marti ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1.Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, i-a acuzat pe reprezentantii USR ca ar crea presiune asupra Biroului electoral de sector si a declarat ca persoana care a iesit din BES Sector 1 cu procese verbale era de fapt un curier. El a mai precizat ca a depus o cerere pentru renumararea voturilor.Cristian Bacanu, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la functia de primar al Sectorului 5, a anuntat, luni seara, ca va solicita renumararea voturilor, pe motiv ca "se impune verificarea existentei unei fraude masive in Sectorul 5". Marti dimineata el a precizat ca va formula plangere penala dupa ce ar fi identificat "suspiciuni privind existenta unei fraude" la alegerile locale din sector.