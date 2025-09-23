Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 17:27
Nicușor Dan și Ilie Bolojan - Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între liderii partidelor din coaliția de guvernare, în întâlnirea din data de 23 septembrie 2025 de la Palatul Cotroceni, și că, drept consecință, "coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului".

Potrivit unui comunicat transmis de Președinția României, întâlnirea cu liderii coaliției a fost necesară "pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării".

"Discuțiile au fost constructive, iar președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public", precizează Președinția României.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a transmis șeful statului.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. "Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice", susține Președinția României.

