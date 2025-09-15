Nicușor Dan dezvăluie principalele teme de care s-a ocupat, în primele 100 de zile de când a devenit șef al statului: "Au fost chestiuni obligatorii"

Primele probleme aflate pe agenda președintelui Nicușor Dan sunt "aceea de a contribui la echilibrul acestei coaliții", apoi problemele legate de politica de securitate și de strategia economică.

„În acele trei luni de când am început mandatul, au fost chestiuni obligatorii: toți partenerii și piața financiară, care ne împrumută consistent, au sugerat că România, pentru a fi creditată în continuare, trebuie să aibă o guvernare stabilă. Asta a fost prima chestiune. A doua este cea cu deficitul, cu același risc: o eventuală downgradare a României de agențiile de rating ar fi însemnat retragerea de sume importante de bani din România. Și a treia, necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional și asta a necesitat un efort de a merge peste tot, de a explica unde e România”, a explicat șeful statului.

Președintele României a enunțat această ierarhie, exact în această ordine, într-o emisiune la postul Antena 3, în seara de 15 septembrie 2025. Șeful statului a oferit acest răspuns în momentul în care moderatorul l-a rugat să indice primele "două - trei" probleme care se află pe agenda lui. Anterior, președintele Nicușor Dan precizase că numirea noilor directori la SRI și la SIE ar fi o problemă pe agenda lui, însă pe la pozițiile "patru - cinci".

