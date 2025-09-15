Nicușor Dan dezvăluie principalele teme de care s-a ocupat, în primele 100 de zile de când a devenit șef al statului: "Au fost chestiuni obligatorii"

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 21:29
298 citiri
Nicușor Dan dezvăluie principalele teme de care s-a ocupat, în primele 100 de zile de când a devenit șef al statului: "Au fost chestiuni obligatorii"
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook/Nicușor Dan

Primele probleme aflate pe agenda președintelui Nicușor Dan sunt "aceea de a contribui la echilibrul acestei coaliții", apoi problemele legate de politica de securitate și de strategia economică.

„În acele trei luni de când am început mandatul, au fost chestiuni obligatorii: toți partenerii și piața financiară, care ne împrumută consistent, au sugerat că România, pentru a fi creditată în continuare, trebuie să aibă o guvernare stabilă. Asta a fost prima chestiune. A doua este cea cu deficitul, cu același risc: o eventuală downgradare a României de agențiile de rating ar fi însemnat retragerea de sume importante de bani din România. Și a treia, necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional și asta a necesitat un efort de a merge peste tot, de a explica unde e România”, a explicat șeful statului.

Președintele României a enunțat această ierarhie, exact în această ordine, într-o emisiune la postul Antena 3, în seara de 15 septembrie 2025. Șeful statului a oferit acest răspuns în momentul în care moderatorul l-a rugat să indice primele "două - trei" probleme care se află pe agenda lui. Anterior, președintele Nicușor Dan precizase că numirea noilor directori la SRI și la SIE ar fi o problemă pe agenda lui, însă pe la pozițiile "patru - cinci".

Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic, rechemat în țară de Nicușor Dan: "Poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală". Numele său vehiculat pentru șefia SIE
Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic, rechemat în țară de Nicușor Dan: "Poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală". Numele său vehiculat pentru șefia SIE
Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele...
Daniel David, discurs dezarmant. "Educația e în pericol: produce 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională". Ce s-ar putea întâmpla cu România
Daniel David, discurs dezarmant. "Educația e în pericol: produce 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională". Ce s-ar putea întâmpla cu România
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol, iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de...
#Nicusor Dan, #coalitie de guvernare, #rating Romania, #securitate nationala , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Scene socante in Capitala: un plutonier a atacat pompierii veniti sa stinga incendiul provocat de el si i-a lovit pe politisti
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ar fi fost România dacă Simion era președinte. Nicușor Dan: "Uriașă neîncredere economică, investitori financiari care s-ar fi retras, explozie pe inflație"
  2. Nicușor Dan dezvăluie principalele teme de care s-a ocupat, în primele 100 de zile de când a devenit șef al statului: "Au fost chestiuni obligatorii"
  3. Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic, rechemat în țară de Nicușor Dan: "Poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală". Numele său vehiculat pentru șefia SIE
  4. "Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
  5. "Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
  6. Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"
  7. Premierul Bolojan dă o replică moțiunii AUR. Câți dintre cei 500.000 de bugetari pe care voia să-i concedieze un „anumit candidat la președinție” erau din Educație?
  8. Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
  9. "Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu". Social-democrații, ridiculizați de AUR. Peiu: "Nu spune în propunerile PSD cum să reducem deficitul bugetar"
  10. Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!