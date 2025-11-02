Nicușor Dan, comparat cu un regretat actor român: ”Dacă își dă părul puțin într-o parte...E el întreg!” FOTO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:24
298 citiri
Nicușor Dan, comparat cu un regretat actor român: ”Dacă își dă părul puțin într-o parte...E el întreg!” FOTO
Nicușor Dan Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a fost analizat din punct de vedere al înfățișării de către Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, care l-a comparat cu un fost mare actor.

Astfel, conform Fanatik.ro, Mitică Dragomir a remarcat o asemănare între Nicușor Dan și regretatul actor Colea Răutu.

”Nicușor Dan joacă mai bine decât Colea Răutu. Seamănă puțin cu Colea Răutu, știi? Dacă îl tunzi, e la fel ca Colea Răutu. Poate să joace în locul lui. Nicușor tânăr era la fel ca și Colea Răutu.

Dacă își dă părul puțin într-o parte...E el întreg! La vârsta lui Nicușor Dan, Colea Răutu e la fel. Sunt la fel!”, a spus Dumitru Dragomir la ”Profețiile lui Mitică”.

Colea Răutu, decedat în 2008 la 95 de ani, a jucat în mai multe filme, colaborând cu regizori uriași precum Sergiu Nicolaescu sau Liviu Ciulei. Cele mai importante filme în care a jucat au fost următoarele:

„Moara cu noroc” (1957)

„Setea” (1960)

„Dacii” (1967)

„Columna” (1968)

„Mihai Viteazul” (1971)

„Nemuritorii” (1974)

„Noi, cei din linia întâi” (1985)

„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
Cătălin Drulă și-a exprimat deja dorința de a ajunge primar al Capitalei. Fostul lider al USR vrea să continue proiectele începute de către Nicușor Dan. Însă, Ziare.com l-a provocat pe...
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis vineri, 31 octombrie, către Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii...
#Nicusor Dan, #Colea Rautu, #Dumitru Dragomir, #actor , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cum poti strange un milion de lei pana la pensie, chiar si cu salariul minim pe economie
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, comparat cu un regretat actor român: ”Dacă își dă părul puțin într-o parte...E el întreg!” FOTO
  2. Fostul prinț Andrew a organizat un tur privat la Buckingham pentru firma cu care avea afaceri soția sa. „Nu voiau să știe că ne întâlnim cu Elisabeta. Nu se simțea prea bine”
  3. După ce SUA au anulat reuniunea Trump - Putin, vine răspunsul Kremlinului: Nici nu este nevoie de o întâlnire!
  4. Soldații nord-coreeni capturați în Ucraina cer să nu fie trimiși înapoi. „Ar fi o condamnare la moarte”
  5. Obama se dezice de atitudinea discretă și susține un candidat democrat. L-a sunat și s-a oferit să îl consilieze. „Campania ta a fost impresionantă”
  6. Americanii s-au săturat de politica haotică a Casei Albe. Majoritatea consideră că Trump „merge prea departe” cu politicile sale SONDAJ
  7. Cum și-a păcălit un avocat vecinii să îi plătească datoriile de sute de mii de lei la întreținere. „Dacă este să mă întrebați pe mine, a planificat totul”
  8. Report uriaș la Loto 6/49. Premiul cel mare nu a mai fost câștigat din mai
  9. Rusia ar vrea să mute nucleare în „coasta” „dușmanului” SUA. „Avem la dispoziție o gamă întreagă de rachete și vom folosi ce este necesar”
  10. Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO