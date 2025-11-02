Președintele României, Nicușor Dan, a fost analizat din punct de vedere al înfățișării de către Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, care l-a comparat cu un fost mare actor.

Astfel, conform Fanatik.ro, Mitică Dragomir a remarcat o asemănare între Nicușor Dan și regretatul actor Colea Răutu.

”Nicușor Dan joacă mai bine decât Colea Răutu. Seamănă puțin cu Colea Răutu, știi? Dacă îl tunzi, e la fel ca Colea Răutu. Poate să joace în locul lui. Nicușor tânăr era la fel ca și Colea Răutu.

Dacă își dă părul puțin într-o parte...E el întreg! La vârsta lui Nicușor Dan, Colea Răutu e la fel. Sunt la fel!”, a spus Dumitru Dragomir la ”Profețiile lui Mitică”.

Colea Răutu, decedat în 2008 la 95 de ani, a jucat în mai multe filme, colaborând cu regizori uriași precum Sergiu Nicolaescu sau Liviu Ciulei. Cele mai importante filme în care a jucat au fost următoarele:

„Moara cu noroc” (1957)

„Setea” (1960)

„Dacii” (1967)

„Columna” (1968)

„Mihai Viteazul” (1971)

„Nemuritorii” (1974)

„Noi, cei din linia întâi” (1985)

Ads