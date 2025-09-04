Nicușor Dan dezvăluie câți oameni ar trebui dați afară din Primăria Capitalei, prin decizia viitorului primar general: "Îi doresc succes"

Președintele României, Nicușor Dan, admite că și din Primăria Municipiului București (PMB) ar trebui dați afară o serie de angajați, pentru reducerea cheltuielilor.

Nicușor Dan s-a referit la această chestiune într-un interviu difuzat de postul Antena 1, în seara de 4 septembrie 2025.

Nicușor Dan a precizat că PMB are circa 1000 de angajați proprii, dar ar putea funcționa cu 700, deci ar putea fi dați afară circa 300. De asemenea, există instituții subordonate PMB, cum ar fi Poliția Locală a Capitalei și Grădina Zoologică, instituții care au, în total, circa 7000 de angajați. Aceste instituții ar putea funcționa însă doar cu "5000 - 5500" de oameni, estimează Nicușor Dan.

Sarcina de a disponibiliza angajați o va avea următorul primar general. "Îi doresc succes", a spus Nicușor Dan.

Preşedintele României a fost întrebat de moderatoare când ar dori să se desfășoare alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Eu mi-aş dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînţeles, n-aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. Pentru că suntem în situaţia asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a explicat Nicuşor Dan.

Șeful statului a admis că și el putea reduce numărul de angajați din PMB, în perioada în care a fost primar general (un mandat complet, plus alte câteva luni), însă n-a făcut acest lucru întrucât nu era sigur pe bugetul care îi va fi alocat de Guvernul României, deci nu știa câți angajați poate avea în Primărie.

Ads

După cum se știe, premierul Bolojan dorește ca, din toată administrația publică locală, să fie disponibilizați circa 10 la sută dintre angajați. Acest proces de disponibilizări ar urma să fie elaborat de un comitet interministerial, în cel mult două săptămâni.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Antena 1 despre alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Eu mi-aş dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînţeles, n-aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. Pentru că suntem în situaţia asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.

Ads