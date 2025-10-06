Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați

Când își încep mandatele noi consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan FOTO Facebook /Nicușor Dan

Decretele pentru numirea noilor consilieri prezidențiali, care vor avea o funcție remunerată sau onorifică în serviciul lui Nicușor Dan, au fost publicate, luni, 6 octombrie, în Monitorul Oficial. O parte dintre noii consilieri, 7 bărbați și 7 femei, au început munca în aceeași zi, în timp ce alții vor veni la Palatul Cotroceni abia de la 1 noiembrie.

Potrivit decretelor pentru numirea noilor consilieri prezidențiali, semnate de Nicușor Dan și publicate în Monitorul Oficial, din 6 octombrie au fost numiți în funcție Marius Gabriel Lazurca, Alexandru Ciurea, Ludovic Orban (președintele Forța Dreptei) și Doinița Diana Iancu.

Tot începând cu aceeași dată sunt numiți în funcția de consilier de stat: Ana-Maria Geană, Nicoleta Ramona Dinu și Ștefania Georgiana Simion.

De asemenea, din 6 octombrie, se acordă calitatea de consilier onorific al președintelui României lui: Andrei Nicolae Popovici și Eugen Tomac (președintele PMP).

Vor fi numiți, începând cu data de 1 noiembrie, în funcția de consilier prezidențial: Cosmin Alexandru Soare-Filatov, Valentin Naumescu și Andreea Mihaela Miu.

Din aceeași dată, vor fi numiți în funcția de consilier de stat: Diana Pungă, Cristian Roșu și Raluca Roxana Butnaru.

Totodată, au fost publicate decretele în baza cărora, începând cu data de 1 noiembrie, sunt eliberați din funcție, la cerere:

Cristian Diaconescu (consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională)

Luminița Teodora Odobescu (consilier prezidențial)

Mariana Costea (consilier prezidențial)

Cătălina Galer (consilier de stat)

Lenuța Cobuz (consilier de stat)

Gabriel-Cristian Pîscociu (consilier de stat)

