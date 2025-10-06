Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 17:15
122 citiri
Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați
Când își încep mandatele noi consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan FOTO Facebook /Nicușor Dan

Decretele pentru numirea noilor consilieri prezidențiali, care vor avea o funcție remunerată sau onorifică în serviciul lui Nicușor Dan, au fost publicate, luni, 6 octombrie, în Monitorul Oficial. O parte dintre noii consilieri, 7 bărbați și 7 femei, au început munca în aceeași zi, în timp ce alții vor veni la Palatul Cotroceni abia de la 1 noiembrie.

Potrivit decretelor pentru numirea noilor consilieri prezidențiali, semnate de Nicușor Dan și publicate în Monitorul Oficial, din 6 octombrie au fost numiți în funcție Marius Gabriel Lazurca, Alexandru Ciurea, Ludovic Orban (președintele Forța Dreptei) și Doinița Diana Iancu.

Tot începând cu aceeași dată sunt numiți în funcția de consilier de stat: Ana-Maria Geană, Nicoleta Ramona Dinu și Ștefania Georgiana Simion.

De asemenea, din 6 octombrie, se acordă calitatea de consilier onorific al președintelui României lui: Andrei Nicolae Popovici și Eugen Tomac (președintele PMP).

Vor fi numiți, începând cu data de 1 noiembrie, în funcția de consilier prezidențial: Cosmin Alexandru Soare-Filatov, Valentin Naumescu și Andreea Mihaela Miu.

Din aceeași dată, vor fi numiți în funcția de consilier de stat: Diana Pungă, Cristian Roșu și Raluca Roxana Butnaru.

Totodată, au fost publicate decretele în baza cărora, începând cu data de 1 noiembrie, sunt eliberați din funcție, la cerere:

  • Cristian Diaconescu (consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională)
  • Luminița Teodora Odobescu (consilier prezidențial)
  • Mariana Costea (consilier prezidențial)
  • Cătălina Galer (consilier de stat)
  • Lenuța Cobuz (consilier de stat)
  • Gabriel-Cristian Pîscociu (consilier de stat)

„Toți oamenii președintelui”. Cine sunt noii consilieri pe care i-a adus Nicușor Dan la Cotroceni
„Toți oamenii președintelui”. Cine sunt noii consilieri pe care i-a adus Nicușor Dan la Cotroceni
Administrația Prezidențială a prezentat luni, 6 octombrie, lista cu noii consilieri pe care președintele Nicușor Dan îi va avea alături la Palatul Cotroceni, Printr aceștia se numără...
Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
Șapte din cei 11 consilieri ai președintelui vor pleca de la Cotroceni, doar patru dintre aceștia urmând să-și păstreze posturile, potrivit surselor G4Media. Printre cei demiși se numără...
#Nicusor Dan, #consilieri prezidentiali, #palatul cotroceni, #Monitorul Oficial, #Administratia Prezidentiala , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. "In timp ce noi ne uitam spre cer, Kremlinul sapa transee in alta parte"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: rasturnare de situatie in privinta evenimentului nemaivazut din SUA

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați
  2. Cât va rezista Bolojan în fața blocajelor și atacurilor constante: ”Suntem obișnuiți cu o componentă puternică de circ politic”. Ce vină are premierul pentru situație
  3. Lia Olguța Vasilescu, despre reforma din administrația publică: ”Vrem minim 10% reduceri de personal la centru, după tăieri repetate la nivel local”
  4. Ce vrea Grindeanu în scris de la partenerii de Coaliție înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
  5. Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
  6. „Toți oamenii președintelui”. Cine sunt noii consilieri pe care i-a adus Nicușor Dan la Cotroceni
  7. PSD a stabilit data congresului. Când va fi ales viitorul președinte al partidului, succesorul lui Marcel Ciolacu și interimarului Sorin Grindeanu SURSE
  8. UPDATE: Ce decizie au luat grecii în cazul lui Sorin Oprescu. Fostul primar general, declarații cu cătușele la mâini de la Salonic VIDEO
  9. Diana Șoșoacă, la sediul Parchetului General: ”Când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat!”
  10. Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”