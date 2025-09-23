Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor din coaliția de guvernare la Cotroceni, din cauza scandalurilor politice din ultimele zile

Liderii partidelor aflate la guvernare au fost chemați marți, 23 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, pentru discuții în contextul tensiunilor interne și al scandalurilor care zguduie coaliția.

Întâlnirea are loc cu doar o zi înainte ca Curtea Constituțională să pronunțe decizia privind pensiile magistraților, o hotărâre crucială pentru viitorul Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, și va aborda teme precum reforma administrației, plafonarea adaosului comercial și stabilirea candidatului comun pentru Primăria Capitalei.

Discuțiile de la Cotroceni vor avea loc de la ora 11.00, potrivit Antena3 CNN.

Liderii partidelor aveau programată o întâlnire, astăzi, la ora 13.00, pentru a discuta cele mai arzătoare probleme: prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, reforma administrației locale, pachetul de reforme privind pensiile speciale și stabilirea candidatului comun la Primăria Capitalei.

Decizia așteptată a CCR

Ads

Curtea Constituțională va da miercuri, 24 septembrie, o decizie privind legea pensiilor magistraților. Prim-ministrul a declarat că nu mai poate rămâne la șefia Guvernului dacă legea pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională de către CCR. Același mesaj a fost transmis și de liderii USR și UDMR.

Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală.

După ce premierul a amenințat cu demisia, PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că Guvernul ar putea cădea dacă nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administrației.

Premierul insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. Cele două partide au propus în schimb o reducere cu 10% a cheltuielilor, variantă pe care Bolojan nu o acceptă.

Tensiuni există și în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază după data de 1 octombrie. Ilie Bolojan susține că măsura ar duce la scumpirea altor produse și că este nevoie să fie sprijinită producția agroalimentară. PSD a anunțat însă că, dacă Guvernul nu prelungește plafonarea după 1 octombrie, va depune un proiect de lege în Parlament.

Ads