Președintele Nicușor Dan, acuzat de „un gest urât față de Armata României” de un fost ministru al Apărării: „Nu este un moft și nici un gest protocolar”

Fostul ministru al Apărării și actual deputat PSD, Mihai Fifor, l-a atacat vineri, 15 august, pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l de „un gest urât față de Armata României”. Social-democratul consideră că șefului statului de la ceremonia de Ziua Marinei de la Constanța „nu este un moft și nici un gest protocolar”.

„Nu îmi amintesc ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu știu unde este și ce face președintele abia ales al României, dar știu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi. Într-un moment în care la Marea Neagră se desfășoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare și apărare al flancului estic al NATO, absența comandantului suprem nu este doar o greșeală de agendă, ci un gest urât, care se vede și se simte. Un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români”, scrie Fifor pe Facebook.

El descrie apoi armata ca fiind alcătuită din bărbați și femei care și-au pus viața în pericol în misiuni internaționale și din militari români care și-au dat viața în teatrele de operații, oameni care, alături de aliați, asigură zi de zi securitatea României și apărarea Flancului estic al NATO.

Ads

„Militarii români sunt cei pe care ar trebui să îi onorăm în fiecare zi a vieții noastre, nu doar la ocazii oficiale. Ei apără țara, ne reprezintă cu demnitate și plătesc, uneori, prețul suprem. Prezența președintelui lângă ei, în astfel de momente, nu este un moft și nici un gest protocolar – este o datorie morală și o obligație de onoare”, conchide Fifor.

Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent vineri, la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei, el fiind prezent la slujba de Sfânta Maria, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, situată la mică distanță de localitatea sa natală, Făgăraș.

Ads