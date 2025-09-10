Când va ieși România din criză, conform președintelui Nicușor Dan. "Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada şi pentru anii care urmează"

Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de stabilitate mediului de afaceri, dar avertizează că România va traversa o perioadă dificilă până la sfârșitul lui 2026, moment pe care îl vede drept „capătul tunelului”. Prezent la AmCham CEO Business Forum, șeful statului a recunoscut că țara nu are un plan de reformă coerent, în ciuda „bunei intenții” din administrație, și a cerut implicarea mediului privat în acest proces. Totodată, el a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, care trebuie consolidat și pe dimensiunea economică.

”Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Și 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităților”, a spus președintele despre situația economică.

Nicușor Dan a mai declarat că mediul economic, populația, vor fi "în oarecare suferință" până în 2026.

”Sfârșitul de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului și mă bucur că ați menționat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și sfârșitul lui 2026 este un termen pe care noi toți ni-l asumăm”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

”Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației, și atunci e foarte important ca în procesul de reflexivitate, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat și de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a mai spus președintele, la AmCham CEO Business Forum 2025.

Șeful statului a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.

”Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de luptat. Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada și pentru anii care urmează și toată deschiderea de a lucra împreună”, a completat președintele.

Șeful statului s-a referit și la parteneriatul strategic cu Statele Unite, care, spune el, rămâne esențial. ”El este foarte bine conturat pe zona de securitate și rămâne în sarcina noastră și a dumneavoastră ca să îl consolidăm, să îl îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, a menționat el.

