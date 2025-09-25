"Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", anunță președintele Nicușor Dan VIDEO

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 21:09
Ședință CSAT sub coordonarea președintelui Nicușor Dan - FOTO: Administrația Prezidențială - arhivă

"Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", a declarat președintele României, Nicușor Dan, în seara de 25 septembrie 2025.

În ipoteza că aeronave ale Rusiei ar intra în spațiul aerian al unor țări NATO, "evident că riști un incident care poate să degenereze", a recunoscut președintele României.

Totuși, ”șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei sunt extrem, extrem de mici. Suntem în situația în care noi trebuie să descurajăm și asta facem", a explicat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, "ei (rușii - n.n.) au pornit încă din anul 2014 un război informațional asupra lumii occidentale, încercând să sădească neîncrederea populației în modelul occidental", a explicat șeful statului român.

Acesta a mai precizat: „Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze. (...) Sub presiunea asta din partea Rusiei se remarcă o întărire a solidarității europene”.

Președintele României a transmis acest mesaj, în seara de 25 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Președintele Nicușor Dan a asigurat că între România și Polonia nu există nicio "diferență de abordare" în chestiunea dronelor rusești, deși Polonia a tras asupra dronelor rusești din spațiul ei aerian și chiar a doborât "patru din 20". În cazul României, decizia de a nu doborî drona intrată în spațiul aerian național a fost o decizie "de oportunitate", a susținut Nicușor Dan.

Cu câteva ore mai înainte, sub conducerea șefului statului se desfășurase ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Principala temă a ședinței CSAT s-a referit la combaterea amenințărilor reprezentate de aeronavele cu sau fără pilot (drone) care ar intra neautorizat în spațiul aerian al României.

"Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național", anunțase Președinția României.

Imediat după ședința CSAT, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, prezentase câteva decizii luate pe acest subiect. În cazul dronelor, al aeronavelor militare cu pilot și al rachetelor, aprobarea pentru doborârea acestora va fi dată de comandantul militar al operațiunii.

În cazul unor aeronave (cu pilot) civile care ar intra neautorizat în spațiul aerian al României, decizia de a fi doborâte va reveni ministrului Apărării Naționale.

Pericolul reprezentat de aeronave civile intrate neautorizat în spațiul aerian al României ar putea fi similar celui de la atentatele teroriste din SUA, din 11 septembrie 2001.

