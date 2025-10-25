Nicușor Dan vrea să medieze conflictul dintre magistrați și guvern pe tema pensiilor speciale. Urmează să participe la o ședință CSM

Autor: Mihai Diac
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 23:15
228 citiri
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că un referendum se face atunci când există în societate păreri bine conturate, care sunt diametral opuse, lucru care nu se întâmplă în chestiunea pensiilor magistraţilor, unde ”suntem cu toţii de acord că e anormal ca pensia să fie cât salariul”.

În plus, şeful statului precizează că ”este o aşteptare a societăţii, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”.

Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă consideră oportun un referendum în chestiunea pensiilor magistraţilor.

”Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere şi în momentul în care există opinii foarte bine conturate şi opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraţilor nu există această dezbatere în societate, adică suntem cu toţii de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate”, a răspuns şeful statului.

Potrivit acestuia, nu există o dezbatere, nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societăţii.

”Există un acord politic, mai departe există nişte chestiuni de nuanţe, şi nuanţele niciodată nu pot să le tranşezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanţe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziţie, există chestiuni de nuanţă despre cât de mult să fie raportul între pensie şi salariu, şi astea trebuie rezolvate într-o discuţie între actorii relevanţi şi inclusiv reprezentanţii magistraţilor”, a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan apreciază că ar fi necesară o discuţie cu reprezentanţii CSM şi ai Executivului pentru a media poziţiile acestora.

”Am avut o discuţie informală (…) cu reprezentanţi ai magistraţilor, inclusiv oameni din CSM şi reprezentanţi ai Guvernului, în care să încerc să mediez între poziţiile pe multe chestiuni opuse ale unora şi ale altora. A fost o discuţie foarte consistentă. Şi cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuţie. Asta este pe partea de, pe chestiunea de pensii ale magistraţilor. Adică este o problemă a societăţii, este o aşteptare a societăţii, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”, a mai declarat preşedintele.

El anunţă că va participa la şedinţele CSM, dar înainte trebuie să aibă un ”tablou de bord pe unde suntem cu justiţia”: ”Participarea mea în calitate de preşedinte la şedinţele CSM se impune şi se va întâmpla, însă cred că este nevoie să avem un - sau simt că înainte de o primă participare la CSM şi am început să lucrez la asta - e nevoie de un, cumva, de un tablou de bord pe unde suntem cu justiţia în care să vedeţi poziţia preşedintelui. Şi am spus că am început să am discuţii magistraţi pe subiectul ăsta şi o să mai dureze două, trei luni până când o să ies în faţa dumneavoastră cu un astfel de raport”.

CCR a admis sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea care stabileşte consiţiile de pensionare şi calculul pensiei magistraţilor.

#Nicusor Dan, #CSM, #magistrati, #pensii speciale magistrati, #pensii magistrati, #referendum, #pensii speciale magistrati CCR , #Justitie
