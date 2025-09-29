Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”

În nici patru luni de la preluarea mandatului, încrederea românilor în președintele Nicușor Dan a scăzut puternic. Oficialul de la Palatul Cotroceni se află pe locul al treilea ca nivel de aprobare, potrivit unui sondaj publicat în septembrie de CURS.

Pentru Nicușor Dan este un declin abrupt. A ajuns la 34% cotă de încredere, după George Simion (38%) și Călin Georgescu (40%).

Nicușor Dan consemnase încă din prima săptămână de la preluarea mandatului o cotă de încredere scăzută, fiind validat de doar 43% dintre cetățeni, potrivit Sociopol. În 2005, la debut, Traian Băsescu era creditat cu 73%, Klaus Iohannis, în 2015, cu 71%.

În plus, potrivit sondajului CURS, 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită.

Alexandru Lăzescu, analist politic: „Cred că scorul real al președintelui este, de fapt, mai mic”

Analistul politic Alexandru Lăzescu remarcă faptul că Nicușor Dan nu a ajuns președinte în baza unui vot masiv din convingere al cetățenilor.

„Cred că scorul real al președintelui este, de fapt, mai mic și al celorlalți, mai mare. Nicușor Dan nu a venit cu un sprijin semnificativ la putere. Singurii lideri politici care au făcut asta cred că au fost Ion Iliescu și Traian Băsescu. Nici despre Klaus Iohannis nu se poate spune asta, când a câștigat în fața lui Victor Ponta (votul ‘anti’), iar pe cel de-al doilea l-a câștigat foarte ușor, împotriva Vioricăi Dăncilă. Din această perspectivă, Nicușor Dan cred că este în partea de jos, ca forță personală”, a declarat Lăzescu, pentru Ziare.com.

Totodată, discursul lui Dan reușește să mențină tot mai puțini susținători.

„Iar când adopți un anumit discurs, prin care diabolizezi cealaltă parte, când îi etichetezi că sunt extremiști, la un moment dat oamenii devin mai prudenți”, a comentat analistul.

Politica externă a lui Nicușor Dan, dezaprobată de români: „Oficialii români s-au mulțumit să preia mesajele generale de la Bruxelles”

În ceea ce privește atitudinea românilor față de politica externă a lui Nicușor Dan, doar 43% o aprobă, în timp ce 51% o dezaprobă. Faptele și comunicarea oficialului de la Cotroceni au efecte palide, susține Alexandru Lăzescu.

„Noi suntem într-o situație în care chestiunea securității e critică. În aceste condiții, cel care ar trebui să comunice permanent, inclusiv să gestioneze acuzele, lucrurile care se spun și sunt exagerate, trebuie să fie președintele. El trebuie să fie principalul comunicator. Nici Iohannis nu a făcut-o și nici Dan nu o face”, a precizat analistul.

„Nu suntem într-o perioadă normală, ci într-una în care se schimbă harta geopolitică”

Declinul lui Nicușor Dan se explică și prin faptul că electoratul judecă tot mai aspru lipsa de inițiativă a politicienilor, lipsa unor strategii pentru România, care să plece de la nivel național, nu de la structuri suprastatale, sugerează Lăzescu.

„Politica externă a României a fost, în ultimii ani, extrem de restrânsă, de mărginită. Oficialii români s-au mulțumit să preia mesajele generale de la Bruxelles. Noi nu am avut și nu avem o politică externă care să treacă dincolo de Uniunea Europeană - entitate care oricum își face mesajele, o politică externă ce nu ține neapărat de elementele particulare ale diverselor țări. Uitați-vă la Polonia, de exemplu, cum procedează. Există diverse paliere. Haideți să ne amintim de târgul de mobile de la Barcelona, unde era plin de polonezi, iar noi eram aproape nereprezentați.

În general, Ministerul de Externe plus Cotroceniul ar trebui să aibă elemente concrete și cu America de Sud, cu Asia de Sud-Est, unde e forța economică, unde e cel mai dinamic sector, în acest moment. Noi nu facem decât să ne învârtim decât între București și Bruxelles”, a punctat analistul politic.

A avea lideri politici activi pe scena publică este obligatorie, în condițiile în care la nivel mondial se petrec mișcări importante, susține Alexandru Lăzescu.

„Lumea uită un lucru, faptul că nu suntem într-o perioadă normală, ci într-o perioadă în care se schimbă harta geopolitică a lumii, se fac noi sfere de influență. Niciodată nu știi cum pică lucrurile. Lumea uită că în 1989 au fost niște schimbări majore, uită și alte perioade, iar noi ar trebui să avem niște lideri politici care să înțeleagă această chestiune, care să privească chestiunea de securitate într-un mod prioritar și creativ. Dacă nu joci cărțile cum trebuie, dacă ești total lipsit de imaginație, lucrurile nu arată bine deloc”, a comentat Lăzescu.

Alexandru Lăzescu, analist politic: „Nicușor Dan nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”

Nicușor Dan se dovedește a fi un președinte și mai puțin activ decât Klaus Iohannis, consideră analistul politic.

„O strategie pentru Cotroceni ar fi fost să scoată câteva puncte în plus pe politica externă. Acum nu-mi dau seama dacă nu sunt în stare să facă o astfel de strategie, ori pur și simplu nu vor, nu-i interesează. E șocant pentru mine. Măcar Iohannis, față de care am avut mari rezerve, pentru că-l știam de dinainte, dar el umbla mai mult, mai încerca una, alta - nu știu cât reușea, dar Nicușor Dan nici măcar cât Iohannis nu face. Nicușor Dan pare că merge tot timpul cu frâna de mână trasă și are o lipsă de înțelegere a situației geopolitice”, a precizat Lăzescu.

Nicușor Dan încearcă să capteze din electoratul suveranist, dar nu are șanse, este de părere analistul.

„Se lucrează la un partid prezidențial, va încerca să transmită mesaje suveraniste, sperând că va reuși să contrapună mesajul din partea cealaltă. Dar e clar că are o problemă, nu prea are ce pune pe masă Nicușor Dan, nici pe politică externă, iar la nivel intern este tras în jos. Chiar dacă Guvernul e responsabil cu economia, cu taxele majorate, dar oricum, este afectat și președintele, din punct de vedere ale imaginii publice”, a comentat Alexandru Lăzescu.

Nicușor Dan a reușit să-i ia fața lui Crin Antonescu la limită, pentru accederea în turul al doilea. Totuși, dacă fostul lider al PNL ar fi ajuns la Cotroceni, România ar fi avut o politică externă mai vie, este de părere Alexandru Lăzescu.

„Mă întreb cum ar fi reacționat în acest context un președinte precum Traian Băsescu. Evident, poți fi sau nu de acord cu ideile lui. Vorbesc despre un președinte care măcar ar transmite niște mesaje pentru populație. Dar noi (n.r. - ca administrație de stat) suntem ca acum 20 de ani, când totul e simplu și frumos. Însă, suntem într-o situație critică din toate punctele de vedere. Avem o clasă politică, dar vorbim în caz particular despre Cotroceni, care e rupt total de realitate.

Dacă ar fi intrat în turul 2, Crin Antonescu ar fi fost o variantă de președinte, aș îndrăzni să spun, semnificativ mai bună spre deosebire de Nicușor Dan. Asta dacă vorbim despre partea ce-și propunea să se impună în fața taberei Georgescu-Simion. Totuși, spre deosebire de Nicușor Dan, Crin Antonescu e redutabil din perspectivă retorică, a discursului. Acesta a fost unul dintre punctele lui forte. De asemenea, a avut experiența cu Bruxellesului. Bineînțeles, avea și punctele sale slabe, dar cred că, în actualul context, ar fi fost semnificativ mai bun decât Nicușor Dan. S-a mers cum s-a mers, știm motivele, dar felul în care s-a jucat nu a fost cel mai fericit cu putință”, a concluzionat Lăzescu.

Radu Enache, specialist în comunicare politică: „Lui Nicușor Dan îi lipsește onestitatea și o strategie în imaginea publică”

Radu Enache, specialist în comunicare politică, susține că nemulțumirea românilor față de acțiunile lui Nicușor Dan în politica externă au mai multe explicații. Una dintre ele, scepticismul populației față de ajutorul militar acordat Ucrainei.

„Nicușor Dan nu are o aprobare pentru politica externă din mai multe motive. Noi suntem foarte aproape de linia frontului, România, deși istoric nu-i iubește pe ruși, e o țară cu mai puține resentimente față de Rusia decât Polonia și, pe de altă parte, e o țară mult mai puțin înclinată să meargă la război. De altfel, dacă ne amintim, ultimele războaie mari la care România a participat s-au lăsat cu pierderi foarte mari de vieți omenești. (...) Din acest punct de vedere, România nu privește cu ochi buni politica belicoasă a UE și mai ales, o aliniere fără condiții a României la această politică europeană”, a declarat Enache, pentru Ziare.com.

Republica Moldova este o altă prioritate în materie de politică externă pentru Nicușor Dan, pe lângă Ucraina, subliniază, de asemenea, analistul.

„Se poate pune întrebarea care e rolul Rep. Moldova în această poveste. Unii pot crede că dacă România sprijină Ucraina și Federația Rusă va fi silită să ceară pace, atunci se va reface o Românie mai mare, cu teritoriul Republicii Moldova. Părerea mea este că nu, evidentă din perspectivă istorică.

Pe de altă parte, nu putem uita că mai bine de un an doamna Maia Sandu a avut un drum la domnul Bolojan, la Bihor, în vremea aceea președinte al Consiliului Județean. De asemenea, nu putem omite faptul că domnul Nicușor Dan a vizitat de multe ori Republica Moldova, sprijinind-o clar pe actuala președintă în perspectiva alegerilor parlamentare ce vor avea loc duminică. De asemenea, nu putem omite faptul că domnul Bolojan, cel cu care se consulta doamna Sandu, a ajuns președinte interimar și, ulterior, șef al Guvernului. Sunt niște evidențe care nu pot fi trecute la capitolul coincidențe sau la capitolul unei lipse de semnificație”, a mai precizat analistul politic.

În imaginea publică, lui Nicușor Dan îi lipsește gândirea strategică și onestitatea, este de părere Radu Enache.

„Ce-i lipsește președintelui Dan că duce o politică externă gândită, coerentă, serioasă, cu un obiectiv bine stabilit, poate că această strategie, viziune. Președintele a mai afirmat și el că România nu are strategie. Dar putem spune că, și dacă nu are strategie, președintelui Dan îi lipsește în imaginea publică onestitatea. Asta în condițiile în care a vorbit despre ‘România onestă’, în campania sa pentru alegerile prezidențiale”, a comentat Radu Enache, pentru Ziare.com.

De amintit, faptul că Nicușor Dan a făcut în campania electorală diverse promisiuni, neonorate: nemajorarea cotei TVA - în scris, publicarea listei donatorilor din campania electorală (a dezvăluit doar câteva nume), clarificarea rapidă a motivelor privind anularea alegerilor din 2024 etc.

Nicușor Dan, pus la punct de către Crin Antonescu: „Se plimbă cu copilul în spinare sau găsește orice alte acțiuni de făcut, mai puțin cele care reclamă competența, personalitatea și discursul unui președinte”

Crin Antonescu, 2025 / FOTO: Imagine preluată de pe pagina oficială de Facebook a lui Crin Antonescu

De la preluarea mandatului, Nicușor Dan și-a concentrat atenția, din perspectiva politicii externe, asupra Republicii Moldova și Ucrainei, în mod special, aspect asupra căruia a comentat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

„Ceea ce nu-mi convine mie, în calitate de cetățean român, este că la nivelul președintelui, la nivelul Ministerului de Externe și chiar la nivelul primului-ministru, noi vrem să facem din relația cu Chișinăul un fel de monopol al politicii noastre externe. 90% din ceea ce s-a întreprins și s-a vorbit, s-a comunicat politic în materie de politică externă de la alegeri încoace a fost legat de Chișinău. Oricât de importantă este această relație - nu neg acest lucru, am spus-o și eu, mi se pare că a reduce orizontul de politică externă al României la Chișinău, maxim la Kiev, este nepotrivit”, a declarat Antonescu, miercuri, 24 septembrie, pentru Gândul.

La reuniunile internaționale, prea puține lucruri sunt cunoscute despre implicarea și rezultatele concrete generate de participarea președintelui la reuniunile internaționale, susține fostul lider al PNL.

„În rest, foaia noastră de prezență la reuniunile externe - una la Consiliul European și una la NATO, fără niciun element în comunicare, care să țină de interesul României. Atenție, de interesul României! Nu al Republicii Moldova sau al Ucrainei”, a punctat Antonescu.

Între timp, Nicușor Dan pare că nu este preocupat de problemele urgente din societate, este de părere fostul lider PNL.

„Președintele, care este titularul politicii externe, se plimbă cu copilul în spinare sau găsește orice alte acțiuni de făcut, mai puțin cele care reclamă competența, personalitatea și discursul unui președinte”, a mai transmis Crin Antonescu, pentru sursa citată.

