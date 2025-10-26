Președintele Nicușor Dan îl va decora pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Și Patriarhia Română va primi o distincție

Președintele României, Nicușor Dan, îl va decora luni, 27 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, într-o ceremonie oficială organizată în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea dialogului interortodox și la sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române, a anunțat Administrația Prezidențială.

Întâlnirea dintre președintele României și Patriarhul Ecumenic este programată pentru ora 18:00, iar la 18:30 va avea loc ceremonia de decorare. Potrivit sursei citate, distincțiile acordate vor onora și Patriarhia Română, pentru rolul său în consolidarea spiritualității naționale și în promovarea valorilor creștine în societatea românească.

Administrația Prezidențială precizează că decorația acordată Patriarhului Bartolomeu I marchează aprecierea statului român față de activitatea acestuia în promovarea dialogului ecumenic și interreligios, precum și pentru sprijinul constant oferit Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul anilor.

Patriarhul Ecumenic este considerat una dintre cele mai influente figuri religioase din lumea creștină, cunoscut pentru implicarea sa în proiecte de reconciliere între biserici, dialog interconfesional și inițiative pentru protejarea mediului, care i-au adus și supranumele de „Patriarhul Verde”.

Ceremonia de la Cotroceni are loc în contextul Centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, precum și la o zi după sfințirea picturii interioare a Catedralei Naționale, un eveniment religios de amploare la care au participat mii de credincioși, oficiali români și străini. Slujba de sfințire a fost oficiată duminică de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

