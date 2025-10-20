Ziare.com Fara Filtru: Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Nicușor Dan, despre blocarea reformei pensiilor magistraților, de către CCR: "Cred că în anul 2025 problema va fi rezolvată". Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 19:29
Nicușor Dan și Ilie Bolojan - Foto: Hepta, arhivă

Președintele Nicușor Dan a respins ideea ca premierul Bolojan să-și dea demisia, ca urmare a faptului că judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților.

Întrebat, la postul Antena 1, despre o eventuală demisie a premierului, șeful statului a răspuns: "Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, nu este o chestiune pentru care guvernul să-și dea demisia".

Pe de altă parte, președintele Dan și-a exprimat convingerea că modificarea sistemului de pensii pentru magistrați se va realiza în anul 2025, în ciuda faptului că, la data de 20 octombrie 2025, CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților.

"Eu cred că în cursul anului 2025 această problemă va fi rezolvată. Eu sunt convins că anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală, inclusiv acel aviz al CSM, care să treacă de CCR", a declarat președintele Nicușor Dan.

Cu privire la lipsa avizului CSM (această lipsă fiind motivul invocat de CCR pentru a declara legea ca neconstituțională), Nicușor Dan a amintit că, într-adevăr, avizul CSM (fie el pozitiv sau negativ) este obligatoriu, însă nu se precizează nicăieri cât timp trebuie așteptat acest aviz.

Cu privire la intenția guvernului Bolojan de a modifica sistemul de pensii pentru magistrați, șeful statului a calificat drept "aberant" faptul că "pensia este cât salariul, și înainte era și mai mare decât salariul".

De asemenea, cu privire la actuala vârstă de pensionare a magistraților (pe care Ilie Bolojan vrea s-o mărească), Nicușor Dan a subliniat că "acest sistem stimulează oamenii să iasă din sistem cât încă sunt în putere".

Șeful statului a subliniat că toate cele patru partide ale coaliției de guvernare sunt de acord că actualul sistem de pensii pentru magistrați trebuie să fie modificat.

