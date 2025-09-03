Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:18
133 citiri
Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan, întrebat despre o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, miercuri, 3 septembrie, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, a afirmat că această coaliție funcționează, având în vedere că sunt patru partide plus un grup parlamentar care o compun, iar aceasta merge înainte. Acesta a precizat că se vorbește despre majorarea TVA în Horeca de la 1 ianuarie.

„Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul de față”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce i-a spus Ilie Bolojan despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, Nicușor Dan a precizat că această coaliție „funcționează și merge înainte”.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre varianta majorării TVA la 23% și a precizat că nu există o astfel de discuție, în schimb, se discută despre majorarea TVA în Horeca de la 1 ianuarie.

„La Horeca este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a punctat el.

Reacția președintelui vine după mai multe săptămâni în interiorul coaliției de guvernare, pe marginea adoptării pachetului II de măsuri economice, care au culminat cu zvonurile despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan după ce reforma administrației publice, care presupune tăieri de posturi, a fost amânată.

