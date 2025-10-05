Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE

Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români FOTO Facebook /Nicușor Dan

Șapte din cei 11 consilieri ai președintelui vor pleca de la Cotroceni, doar patru dintre aceștia urmând să-și păstreze posturile, potrivit surselor G4Media. Printre cei demiși se numără și Cristian Diaconescu.

Cei patru consilieri care ar urma să își păstreze funcțiile sunt Mihai Șomordolea (Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT), Simona Maftei (Cabinetul Președintelui), Delia Dinu (Departamentul Protocol) și Florin Vlădică (Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).

Nicușor Dan ar urma să semneze decretele pentru demiterea celor 7 consilieri luni, 6 octombrie, iar noii consilieri vor intra în funcție de la 1 noiembrie.

Printre cei care pleacă de la Cotroceni se numără Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Radu Burnete, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu și Lenuța Cobuz.

Conform informațiilor G4Media, diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan.

Printre celelalte nume vehiculate care ar putea prelua locurile vacante de consilieri se numără Ludovic Orban, care l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, Valentin Naumescu, diplomat și profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” și Toader Paleologu.

