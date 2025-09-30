Nicușor Dan a depus o coroană la monumentul dedicat eroilor Revoluției de la Timișoara. Șeful statului participă la întâlnirea primarilor europeni

Nicușor Dan se află marți la Timișoara, unde urmează să participe la mai multe evenimente.

În program figurează o vizită la Societatea Timișoara, iar ulterior va lua parte la Timișoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanții - primari și oficiali europeni - vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

Conform programului, șeful statului va susține o alocuțiune la sesiunea de deschidere a evenimentului.

Municipiul Timișoara organizează, în perioada 29 - 30 septembrie 2025, "Timișoara Cities Summit", un eveniment internațional dedicat extinderii Uniunii Europene și colaborării dintre orașele din UE și cele din țările candidate.

„Extinderea Uniunii Europene nu este doar un proiect negociat la Bruxelles. Este o promisiune care prinde viață în orașele noastre – acolo unde prosperitatea, democrația și siguranța devin realitate pentru oameni. Stabilitatea și parcursul european al vecinilor noștri din est și sud-est sunt esențiale și pentru stabilitatea și prosperitatea României. Timișoara, prin istoria și spiritul său european, își asumă acest rol de punte între Vest și Est”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Parteneriatul cu Eurocities, rețea care reunește peste 200 de orașe din 38 de țări, înscrie summitul în politicile urbane europene și oferă o platformă legitimă pentru colaborarea directă între orașele din Uniunea Europeană și cele din țările candidate, precum Ucraina, Republica Moldova, dar și din Balcanii de Vest – Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina.

Ads

Organizarea summitului face parte dintr-o strategie asumată a Timișoarei de a fi un actor european activ. Printre inițiativele emblematice se numără Premiul Timișoara pentru Valori Europene, care onorează personalități ce apără și promovează valorile europene. Laureatele ultimelor două ediții – Maia Sandu și Roberta Metsola – au primit distincția personal, în cadrul galelor oficiale desfășurate la Timișoara. De asemenea, orașul este implicat în inițiative precum Pactul Orașelor Libere, din care Dominic Fritz este singurul primar din România membru.

Ads