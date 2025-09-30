Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 18:36
536 citiri
Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
Președintele Nicușor Dan în fața gărzii de onoare - Foto captură video ProTV

Președintele României, Nicușor Dan, a fost vizibil derutat de ceremonialul militar la care a asistat, în ziua de 30 septembrie 2025, la Timișoara.

Conform protocolului, cu prilejul depunerii unei coroane de flori la monumentul dedicat eroilor Revoluției, garda militară trebuia să-i dea onorul șefului statului. Dar în momentul în care garda de onoare l-a salutat, președintele Dan a încercat să plece, deși urma să fie intonat Imnul Național, informează ProTV. După câteva secunde, președintele pare că se uită derutat la garda de onoare, apoi face câțiva pași în față. Un oficial aflat în apropiere l-a îndrumat pe Nicușor Dan să rămână pe loc.

La ceremonia de la Monumentul „Crucificare”, șeful statului era însoțit de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, precum și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Președintele României a venit la Timișoara pentru a participa la evenimentul intitulat "Timișoara Cities Summit 2025". Șeful statului a asistat la acest eveniment la invitația primarului Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
Preşedintele României, Nicuşor Dan, crede că România era nepregătită în 2005 pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia de aderare a fost însă una corectă, fapt care se vede în...
Nicușor Dan a depus o coroană la monumentul dedicat eroilor Revoluției de la Timișoara. Șeful statului participă la întâlnirea primarilor europeni
Nicușor Dan a depus o coroană la monumentul dedicat eroilor Revoluției de la Timișoara. Șeful statului participă la întâlnirea primarilor europeni
Nicușor Dan se află marți la Timișoara, unde urmează să participe la mai multe evenimente. În program figurează o vizită la Societatea Timișoara, iar ulterior va lua parte la...
#Nicusor Dan, #Timisoara, #ceremonial, #Militari, #depunere de coroane , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare
a1.ro
Unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al Ioanei Popescu si cand va avea loc inmormantarea jurnalistei
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
  2. "Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"
  3. Președintele Nicușor Dan, despre imixtiunea Rusiei în alegeri: "Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general". Totuși, "încă nu avem imaginea completă"
  4. AUR convoacă Congresul Național al partidului la Alba Iulia, chiar în ajunul Zilei Naționale a României
  5. Premierul Ilie Bolojan, pus la zid de primarii din Coaliție. Cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu cea a administrației centrale SURSE
  6. Rectificarea bugetară, discuții aprinse în coaliție. Și cu noi, cum rămâne?
  7. Ce a discutat premierul Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI: ”A asigurat sprijin pentru continuarea reformelor”
  8. Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. Nicușor Dan: ”Statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”
  9. Transparența intereselor crește pentru deputați și senatori: ”Este normal ca oamenii să cunoască cine are acces la parlamentari”
  10. Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea