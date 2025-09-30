Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, a fost vizibil derutat de ceremonialul militar la care a asistat, în ziua de 30 septembrie 2025, la Timișoara.

Conform protocolului, cu prilejul depunerii unei coroane de flori la monumentul dedicat eroilor Revoluției, garda militară trebuia să-i dea onorul șefului statului. Dar în momentul în care garda de onoare l-a salutat, președintele Dan a încercat să plece, deși urma să fie intonat Imnul Național, informează ProTV. După câteva secunde, președintele pare că se uită derutat la garda de onoare, apoi face câțiva pași în față. Un oficial aflat în apropiere l-a îndrumat pe Nicușor Dan să rămână pe loc.

La ceremonia de la Monumentul „Crucificare”, șeful statului era însoțit de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, precum și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Președintele României a venit la Timișoara pentru a participa la evenimentul intitulat "Timișoara Cities Summit 2025". Șeful statului a asistat la acest eveniment la invitația primarului Dominic Fritz.

Ads