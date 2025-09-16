Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:30
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani.
„Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”, a declarat șeful statului.
Acesta a subliniat că este „o chestiune de siguranță națională”.
"Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc", arată președintele.
În final, șeful statului a transmis un mesaj către Parchetul General.
„Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale”.
