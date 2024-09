Ce i-a spus Marcel Ciolacu lui Nicușor Dan în timpul unei convorbiri telefonice. „Am vorbit un minut şi jumătate”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat duminică, 1 septembrie, că premierul Marcel Ciolacu i-a transmis că ar dori să aibă o întâlnire, iar el i-a răspuns afirmativ.

Edilul a menţionat că este un om politicos şi că este obligat să discute cu prim-ministrul, în calitate de primar.

Nicuşor Dan a fost întrebat, duminică seară, la B1 Tv, cum a fost discuţia pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu.

”Am vorbit un minut şi jumătate. La telefon. A spus că ar dori să avem o întâlnire. I-am spus că da, eu sunt un om politicos. Asta nu şterge din memoria noastră faptul că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut, am tot cerut... “, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă este începutul unei frumoase prietenii.

”Eu sunt un om politicos, sunt primarul Bucureștiului, sunt obligat să discut cu primul ministru, cu toată lumea. Sunt de bună credinţă”, a explicat primarul Capitalei.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a referit, miercuri, în şedinţa de Guvern, la ceea ce a numit ”situaţia gravă” a reţelei de termoficare din Bucureşti, în acest context anunţând că a vorbit cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan, să discute şi cu ministrul Energiei pentru a găsi împreună soluţii.

”Nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie”, a subliniat el.

