Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 17:23
371 citiri
Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
Nicușor Dan FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi găzduiți de Donald Trump pentru discuții privind pacea în Ucraina.

„Rusia nu își dorește pacea”, a declarat președintele român într-un mesaj video publicat pe Instagram, cu câteva ore înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă.

Nicușor Dan a precizat că, în cadrul „Coaliției pentru Voință”, s-au purtat discuții privind necesitatea sprijinirii Ucrainei și menținerii presiunii economice asupra Rusiei, pentru a asigura condițiile unor negocieri „echitabile și juste”.

„În cadrul Coaliţiei pentru Voinţă am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei şi să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a declarat preşedintele într-un mesaj video postat pe Instagram.

Întâlnirea de la Washington este considerată un moment important pentru viitorul conflictului, reunind lideri europeni și americani alături de președintele ucrainean, într-o încercare de a stabili pașii următori către o soluție de pace durabilă.

Trump și Zelenki, din nou față în față
Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
17:35 - Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni, 18 august, cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul...
Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”
17:31 - Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețelele sociale cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Trump s-a...
Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
17:23 - Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi...
Va fi pace? Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski: „Toată lumea vrea să se încheie”
17:03 - Va fi pace? Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski: „Toată lumea vrea să se încheie”
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, va participa luni la Washington la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La...
Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
15:30 - Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
Reuniunea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs niciun rezultat concret. Nu s-a discutat despre încetarea focului, nu au existat declarații importante privind sancțiunile, iar...
China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
13:29 - China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
China a anunțat luni, 18 august, că speră la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în războiul din Ucraina. Mesajul a fost făcut înaintea întâlnirii la Casa Albă între...
Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
11:05 - Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir...
#Nicusor Dan, #intalnire trump zelenski washington , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
a1.ro
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamna. La ce ora se afiseaza notele initiale, inainte de contestatii
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
  2. Noi tensiuni în coaliție. Ministrul Economiei, Radu Miruță: „O înșelătorie!”
  3. Nicușor Dan, vizită surpriză într-o localitate simbol din România. Unde a fost împreună cu familia la început de săptămână FOTO
  4. Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO
  5. Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
  6. Sorin Grindeanu, după ședința PSD: ”Investițiile din PNRR care nu au contracte semnate până astăzi sunt eliminate” VIDEO
  7. Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”
  8. PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală
  9. ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii”. Dominic Fritz explică de ce banii promiși nu există
  10. Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”