Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi găzduiți de Donald Trump pentru discuții privind pacea în Ucraina.

„Rusia nu își dorește pacea”, a declarat președintele român într-un mesaj video publicat pe Instagram, cu câteva ore înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă.

Nicușor Dan a precizat că, în cadrul „Coaliției pentru Voință”, s-au purtat discuții privind necesitatea sprijinirii Ucrainei și menținerii presiunii economice asupra Rusiei, pentru a asigura condițiile unor negocieri „echitabile și juste”.

„În cadrul Coaliţiei pentru Voinţă am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei şi să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a declarat preşedintele într-un mesaj video postat pe Instagram.

Întâlnirea de la Washington este considerată un moment important pentru viitorul conflictului, reunind lideri europeni și americani alături de președintele ucrainean, într-o încercare de a stabili pașii următori către o soluție de pace durabilă.

Ads

Ads