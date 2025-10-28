Președintele Nicușor Dan critică dur activitatea DNA: "Clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”

Autor: Mihai Diac
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 20:27
113 citiri
Președintele Nicușor Dan critică dur activitatea DNA: "Clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”
Sediul DNA - FOTO: Facebook/DNA

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări în activitatea de la DNA şi de la Parchetul General.

Întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, președintele României a răspuns: ”Mai degrabă nu”.

În cazul Parchetului General, condus de Alex Florenţa, șeful statului afirmă că "nu a văzut o activitate", iar în cazul DNA, condus de Marius Voineag, ”nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”.

Preşedintele a fost întrebat dacă l-a reevaluat pe procurorul general a României, Alex Florenţa, după ce procurorul general a prezentat dosarul privind anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024.

”Sunt două lucruri diferite. Una este acest raport pentru care l-am felicitat, pentru că e o muncă foarte serioasă. Pe de altă parte, întreaga activitate în care, inclusiv prin interacţiunea pe care am avut-o din poziţia de primar, câte au fost, poate 50 de dosare de importanţă mică şi foarte mică, nu am văzut o activitate. Nu am văzut o activitate. Nu am văzut… sunt două lucruri diferite: DNA şi parchetul general. DNA este marea corupţie. Acolo clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”, a argumentat preşedintele.

Solicitat să precizeze dacă, de când a preluat funcţia de șef de stat, nu vede mari schimbări la cele două instituţi, preşedintele a afirmat: ”Aşa este, da. Asta ar fi formularea. Bineînţeles că tipul acesta de schimbări pentru Parchetul General, care are nu ştiu câte dosare noi sunt pe an, între două şi cinci milioane de dosare noi, nu se pot face schimbări în cinci luni. Însă fiecare dintre procurorii şefi are un mandat care se apropie de trei ani în momentul ăsta”.

În ceea ce priveşte o eventuală prelungire a mandatelor pentru şeful DNA şi pentru procurorul general, replica lui Nicușor Dan a fost ”Mai degrabă nu”.

Preşedintele a explicat că urmează un proces de evaluare şi multe discuţii pentru a înţelege toate detaliile fenomenului, discuţii care au început deja.

Nicușor Dan a evitat un răspuns referitor la situaţia în care ministrul Justiţiei i-ar propune aceleaşi nume, justificarea fiind că porneşte de la premisa de a nu ieşi public pentru a face ”un joc de voinţă”, ci dimpotrivă, să existe un acord pe modul în care se va desfăşura procesul.

Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Președintele Nicușor Dan a reaprins disputa cu parchetele și a criticat din nou conducerea DNA și a Parchetului General pentru lipsa unei strategii eficiente în prioritizarea anchetelor pe...
Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora
Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora
Procurorii DNA fac joi, 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii suspectate de infracţiuni de corupţie. Faptele ar fi fost comise în acest an. „Procurorii din...
#Nicusor Dan, #DNA coruptie, #DNA, #Parchetul General, #procurori , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump vrea SUA lider mondial în energie nucleară. Guvernul său tocmai a semnat un pact în valoare de 80 de miliarde de dolari pentru reactoare noi
  2. Președintele Nicușor Dan critică dur activitatea DNA: "Clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”
  3. Mesaj emoționant după moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău. "O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine"
  4. Netanyahu a ordonat bombardarea imediată a Fâșiei Gaza. Premierul israelian a acuzat Hamas că a încălcat acordul de armistițiu
  5. Care sunt cele două beneficii pentru care majoritatea angajaților ar accepta o scădere a salariului
  6. Un hoț a vrut să scape înot de polițiștii aflați pe urmele sale, după ce a dat lovitura într-o vilă. Cum l-au prins oamenii legii VIDEO
  7. Corupția face ravagii în Ucraina. Fost șef la compania de stat Ukrenergo, reținut pentru fraudă. Ar fi luat bani pentru lucrări care nu au fost executate niciodată
  8. Bill Gates face o afirmație uimitoare despre schimbările climatice
  9. Scandal între Ungaria și un ziar italian. Publicația, acuzată de guvernul de la Budapesta de „fake news” după ce a relatat că Viktor Orban l-a criticat pe Trump
  10. Obiceiul surprinzător al lui Steve Jobs: întrebarea pe care o punea zilnic angajaților

Ultimele emisiuni

Acum 41 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...