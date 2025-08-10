De la festival, în drumeție. Cum și-a făcut apariția în vârf de munte președintele Nicușor Dan, împreună cu toată familia VIDEO

Nicușor Dan a fost în drumeție FOTO Captură Facebook/ Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit duminică, 10 august, pe rețelele sociale, imagini de la o drumeţie în natură, în care este alături de partenera sa şi cei doi copii ai lor.

S-au plimbat pe dealuri şi în pădure, au trecut o punte şi au mirosit fân. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda.

”Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, alături de un clip video, montat, de un minut şi 39 de secunde.

Alături de şeful statului apar în imagini copiii şi partenera sa.

”Eu vă păzesc pe voi!”, spune fiul preşedintelui.

”Atunci suntem în siguranţă”, i se răspunde.

La un moment al drumeţiei, cel mic spune: ”Bună ziua, lebădă”, în timp ce adulţii din jurul său râd. Apoi, imaginile îi arată pe toţi cum admiră o lebădă.

Când cel mic nu a mai putut merge, a fost ridicat de tatăl său şi instalat într-un rucsac special pentru a fi transportat în spate.

Prin pădure, preşedintele se opreşte şi îi arată fiului său: ”Sus acolo, cu negru, este căsuţa păsării. Şi-a adus acolo, şi-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă”.

@nicusordanro Ne-am bucurat, într-o zi călduroasă de duminică, de natură și tot ce are ea mai frumos, alături de familie. #NicusorDan #weekend #familie #natura #fyp ♬ sunet original - Nicușor Dan

Cu o zi înainte, preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.

Participanţii la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi.

Potrivit sursei citate, vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

Potrivit surselor NewsMaker, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

