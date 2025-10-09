Nicușor Dan laudă eforturile lui Donald Trump pentru acordul de pace pentru din Gaza "Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui"

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 11:55
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan salută acordul pentru Gaza, considerând că acesta aduce speranța necesară pentru pace și stabilitate în regiune și reafirmă angajamentul României de a sprijini eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

”România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a transmis președintele.

”Salut cu căldură acordul de încetare a focului și de întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui

Donald Trump, precum și a Egiptului, Qatarului și Turciei și a tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui progres important în negocieri. Aceasta aduce o speranță mult necesară pentru pace și stabilitate în regiune”, a scris, joi, pe reţeaua X, preşedintele Nicuşor Dan.

Semnarea acordului pentru prima etapă a planului lui Donald Trump pentru Gaza este prevăzută să aibă loc joi la ora 12:00, ora Israelului (şi a României).

O sursă informată cu privire la detaliile acordului, citată de Reuters, a precizat că încetarea focului ar trebui să intre în vigoare în Gaza din momentul semnării acordului.

Netanyahu a declarat că îşi va convoca guvernul joi pentru a aproba acordul.

O sursă Hamas a spus că ostaticii în viaţă vor fi predaţi în termen de 72 de ore de la aprobarea acordului de către guvernul israelian. Israelul a declarat că eliberarea ostaticilor ar trebui să înceapă sâmbătă. Dintre cei 48 de ostatici, 20 sunt consideraţi a fi încă în viaţă.

