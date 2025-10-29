Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:09
268 citiri
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Nicușor Dan, președintele României FOTO Hepta

Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația Trump, după decizia de retragere parțială a trupelor americane din România.

"Nu este o decizie proastă, eu mă temeam că ar fi mult mai multe trupe retrase. Teama mea a fost că americanii reduc prezenţa la una simbolică. Că rămânem cu 1.000 de oameni este foarte bine. Să ştiţi că România, în ultimii ani, n-a prea investit în relaţia bilaterală cu SUA. Este o veste foarte bună că americanii rămân cu 1.000 de soldaţi aici.

Pe termen lung, e un semnal îngrijorător, pentru că nu suntem siguri că restructurarea se opreşte aici. România trebuie să investească în relaţia cu SUA, prin a folosi oameni reprezentativi în relaţia cu ei, oameni care sunt cunoscuţi, care sunt cultivaţi, până la a înţelege cum funcționează societatea americană. Nu avem relaţii cu cercetătorii care influențează gândirea administrației americane. Lucruri pe care balticii le-au făcut, nordicii le-au făcut...

Președintele Nicușor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede, nu la anul. Reacţia imediată a României trebuie să fie cea de întărire a noastră, ca ţară. Noi ne punem securitatea în mâinile altora, înainte să ne-o garantăm noi. Putem face mai multe pentru apărarea noastră. Nu putem avea speranţe de la alţii să ne salveze.

Nu putem fi atât de deconectaţi de realitate. România trebuie să-şi ia soarta în propriile mâini. S-a dus boieria în care ne apărau alţii. Americanii nu retrag trupe pentru ruşi. Americanii nu mai pot să ducă efortul ca până acum, amenințările sunt mari, lucrurile sunt complicate", a declarat Iulian Fota, la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani.

"Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională.

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată.

Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina", a afirmat Moşteanu, miercuri.

SUA retrag trupe americane din România
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
10:56 - Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
10:39 - Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
10:38 - Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
10:28 - Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
10:24 - Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
09:24 - MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
07:24 - Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un...
#Nicusor Dan, #Iulian Fota, #expert securitate, #vizita SUA, #retragere trupe sua romania , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
ObservatorNews.ro
Suma uriasa ceruta de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifica pretul aberant
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
  2. Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
  3. Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
  4. Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
  5. Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
  6. Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați
  7. Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev
  8. Percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici duși la audieri în cazul unui pacient ars care nu ar fi primit îngrijirile necesare și a decedat
  9. Primele două tipuri de drone românești dezvoltate împreună cu americanii au fost testate cu succes. Ce performanțe au
  10. Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari