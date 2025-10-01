Cum explică Nicușor Dan creșterea AUR din sondaje: "Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 07:35
Președintele Nicușor Dan consideră că scorul de 40% pe care AUR îl are în sondaje nu reflectă o adeziune reală la partid, ci mai degrabă neîncrederea profundă a românilor în clasa politică și nemulțumirile acumulate în ultimii ani. El a avertizat, de asemenea, asupra influenței continue a Rusiei, care ar amplifica tensiunile sociale prin dezinformare, și a promis măsuri pentru recâștigarea încrederii cetățenilor și diminuarea impactului partidelor populiste.

"Sunt niște sondaje (care arată AUR la 40% - n.r.) pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puțin vreo mare iubire sau vreo mare opțiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm. (...) Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false", a arătat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat în legătură cu sondajele care cotează Alianța pentru Unirea Românilor la 40% din opțiunile electoratului.

El a spus că există și "o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online", menționând că "încă nici România, nici statele europene nu sunt la nivelul tehnologic pe rețele pe care le dezvoltă forțele de destabilizare".

"Acest lucru o să îl corectăm, tot așa, într-un interval de o jumătate de an, un an. Deci cu toate aceste fapte, dar cel mai important fiind actul de guvernare și recâștigarea încrederii cetățenilor, eu sunt convins că și pe chestiunea asta partidele populiste, izolaționiste, o să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi", a subliniat președintele Nicușor Dan.

