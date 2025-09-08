Nicușor Dan a explicat de ce nu a vrut să deschidă anul școlar în calitate de președinte. "Nu am vrut să sfidez"

Președintele Nicușor Dan a explicat că nu a deschis anul școlar în calitate de președinte pentru a nu sfida tensiunile și revendicările profesorilor, participând doar ca părinte împreună cu fiica sa. El a discutat despre măsurile luate în educație, menționând eforturile pentru reducerea deficitului și că unele probleme vor fi remediate. În legătură cu criticile privind absența sa din viața publică, a spus că și-a adaptat programul pentru a se coordona cu liderii și societatea.

Nicuşor Dan a vorbit, luni, şi despre măsurile care au fost luate în domeniul educaţiei.

”Haideţi să vedem cum se aşază lucrurile acum şi dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcţii de a reduce deficitul, ăsta a fost efortul pe educaţie şi cum v-am spus el trebuia început mai devreme ca să fie gata în opt săptămâni”, a explicat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat de ce nu a avut nicio reacţie la tensiunile care există în educaţie. ”A fost o discuţie între guvern şi sindicate, reprezentanţii profesorilor”, a afirmat preşedintele României.

El a mai fost întrebat de ce nu a deschis anul şcolar ca preşedinte, ci doar în calitate de părinte.

”Pentru că există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi nu am vrut să sfidez. E o discuţie în societate şi nu am vrut să sfidez”, a precizat preşedintele României. Nicuşor Dan a mai fost întrebat despre faptul că a fost criticat pentru că ar fi fost absent din viaţa publică în ultimele săptămâni.

”Da, am încercat... aţi văzut că am avut prima săptămână din septembrie şi am avut deja două interacţiuni externe, am încercat să îmi potrivesc calendarul cu al celorlalţi lideri şi al societăţii”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a anunţat că se va întâlni luni cu sindicaliştii din Educaţie la Cotroceni, la ora 13:30, în contextul protestelor profesorilor care boicotează începutul anului şcolar pentru a cere condiţii mai bune în învăţământ şi pentru a atrage atenţia asupra măsurilor guvernamentale care afectează sistemul educaţional.

Ads