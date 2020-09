Alegeri locale 2020. Rezultatele la Primaria Bucuresti dupa numararea a 90% din voturi: avansul din exit-poll al lui Nicusor Dan s-a redus considerabil

Candidatul PNL USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD , primarul in functie Gabriela Firea are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi, facute publice de Autoritatea Electorala Permanenta pana la ora 7.00.Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica.Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%.Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor a fost 36,93%, mai mare decat la precedentele alegeri locale, cand a fost de 33,09%.Exit poll-ul CURS-Avangarde prezentat duminica seara indica urmatoarea ierarhie: Nicusor Dan - 47,8 % din voturi, Gabriela Firea - 38,2 %, Traian Basescu - 9,4%.