Ce contin cele 52 de contestatii care blocheaza instalarea lui Nicusor Dan ca primar: "Sunt copy-paste una din cealalta. Se preiau inclusiv greselile de ortografie"

Primarul ales al Capitalei a dezvaluit ca in instanta au fost depuse 52 de contestatii, majoritatea de fosti sau actuali consilieri PSD . Termenul de judecata a fost stabilit pentru luni, 26 octombrie.In cadrul unei conferinte de presa sustinute joi, 22 octombrie, in fata sediului Primariei Capitalei, Nicusor Dan a precizat ca este vorba despre "sicane penibile" prin care reprezentanti ai PSD incearca "in mod iresponsabil sa intarzie" preluarea mandatului."Suntem la patru saptamani de la alegeri. Sunt multe orase, multe primarii in care primarii in functie si-au preluat mandatul deja de cateva zile si au inceput sa rezolve problemele locuitorilor. Sunt primari de toate culorile politice. La Bucuresti, insa, la Primaria Generala, o sa mai asteptam cel putin o saptamana din cauza atitudinii iresponsabile a PSD. Vorbim de 52 de cereri de apel pe care le-au facut consilieri PSD si apropiati ai PSD-ului la hotararea Tribunalului prin care mi-a fost validata candidatura. 52 de cereri de apel care vor fi discutate luni de Curtea de Apel Bucuresti", a spus el.Nicusor Dan a mentionat ca in cererile de apel sunt invocate "motive ridicole", inclusiv frauda electorala, si ca acestea preiau pasaje "copy paste", chiar si cu greseli de ortografie."Se vorbeste de frauda electorala, in acelasi stil conspirationist cu care PSD ne-a obisnuit in ultimii ani. Aceste cereri sunt toate copy paste una din cealalta. Se preiau inclusiv greselile de ortografie una din cealalta. Si se cere prin ele, nici mai mult, nici mai putin - acum la patru saptamani de la alegeri - decat reluarea alegerilor locale in Bucuresti", a aratat primarul general ales.Nicusor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea de "lasitate" si de "atitudine resentimentara"."In primul rand, remarc lasitatea fostului primar PSD Firea, care si-a pus subordonatii sa semneze aceste contestatii si nu le-a semnat ea insasi, daca chiar vrea sa conteste rezultatul alegerilor. Si apoi vreau sa remarc atitudinea resentimentara si rautatea si rea-vointa unui personaj care a pozat ani de zile in intruchiparea virtutilor crestine", a mentionat el.Edilul general ales a subliniat ca va analiza cu "mare atentie" toate actele care au fost semnate in aceasta perioada la Primaria Generala, apreciind ca intarzierea preluarii mandatului sau ar fi menita sa "acopere" anumite aspecte."Am vorbit in campania electorala de o caracatita de interese in Primaria Capitalei. Acesta e motivul pentru care se tergiverseaza, pentru ca oamenii acestia, pe de o parte, sa acopere lucruri pe care le-au facut in timpul mandatului si, pe de alta parte, pe ultima suta de metri sa emita niste acte prin care sa isi regularizeze anumite lucruri pe care le-au facut. Promit bucurestenilor ca o sa ma uit cu mare atentie la toate actele care au fost semnate in aceasta perioada", a transmis Nicusor Dan.Totodata, acesta a adaugat ca, in urma cu patru ani, Gabriela Firea si-a preluat mandatul dupa 17 zile de la data alegerilor locale, dar ca in cazul sau acest lucru s-ar putea intampla dupa 32 - 35 de zile de la scrutin."Apreciem ca validarea mandatului s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale, in conditiile in care pe de o parte din materialele difuzate in mass media rezulta cu certitudine existenta unei fraude electorale savarsita la alegerile locale din 27.09.2020, difuzandu-se imagini din cuprinsul carora se putea observa alterarea in mod definitiv a procesului electoral (implicare unor persoane care nu aveau mandat pentru a participa la numararea voturilor, identificarea unor saci de voturi in sacii de rechizite, lipsa inregistrarilor video de la numararea voturilor), iar pe de alta parte procesele verbale la nivelul tuturor sectoarelor pentru anumite sectii au fost validate si incarcate in SIMPV a AEP chiar daca erau substantial modificate, cheile de verificare si corelatiile dintre acestea contineau erori, in unele sectii de votare completarea proceselor verbale s-a facut in baza unor calcule prestabilite, fara a se mai permite la solicitarea membrilor sectiei renumararea buletinelor de vot.De asemenea, alterarea procesului electoral s-a realizat prin incalcarea dreptului constitutional prevazut de art.36 din Constitutie, "dreptul la vot", pentru cetatenii internati in spitale si suferind de infectia cu COVID 19, carora nu li s-a pus la dispozitie urne speciale pentru asi exercita dreptul constitutional la vot", se arata in contestatii.