Ce cote au la casele de pariuri principalii candidati la Primaria Bucuresti. Nicusor Dan a trecut pentru prima oara in frunte. Cu cat a scazut Gabriela Firea

Potrivit bookmakerilor Betfair, Nicusor Dan , candidatul opozitiei la postul de primar al municipiului Bucuresti, este noul favorit in cursa electorala, cu o cota de 1.67."Nicusor Dan si-a imbunatatit semnificativ sansele de a castiga alegerile la Primaria Municipiului Bucuresti, ajungand in ultimele trei saptamani de la o cota de 2.0 la 1.67. Evolutia il plaseaza pe Dan drept principal favorit, detronand-o astfel pe Gabriela Vranceanu Firea, ale carei sanse s-au redus de la o cota de 1.91, pe 10 iulie, la una de 2.2 in momentul de fata. Din seria potentialilor candidati, Theodor Paleologu a scazut de asemenea in viziunea bookmakerilor de la o cota de 11.0 la 13.0, in timp ce sansele lui Traian Basescu (17.0) si Victor Ponta (34.0) au ramas neschimbate", se arata in comunicatul de presa Betfair.Potrivit expertilor agentiei, sansele procentuale ale candidatilor ar fi urmatoarele:Nicusor Dan | 1.67 (49%)Gabriela Vranceanu Firea | 2.2 (37% sanse)Theodor Paleologu | 13.0 (7%)Traian Basescu | 17.0 (5%)Victor Ponta | 34.0 (2%)